A série envolvente que quebrou recordes de audiência está deixando a Netflix: brutalmente viciante

Assim como novos filmes, séries, minisséries e documentários chegam à Netflix a cada semana, outras produções estão indo na direção oposta e saindo da plataforma. O lado positivo é que o serviço de streaming avisa com antecedência, dando alguns dias para assistir antes que eles se despeçam.

E é exatamente isso que está acontecendo com uma das séries mais viciantes, que em breve deixará a plataforma.

Trata-se de “Prison Break”, uma produção que estreou originalmente em 2005 e se tornou um sucesso devido à sua história envolvente.

Do que se trata Prison Break?

“Nesta série intensa, o engenheiro Michael Scofield decide libertar seu irmão, condenado injustamente por assassinato, da infame Penitenciária Fox River.”

Prison Break (Fox)

É assim que a Netflix descreve esta produção viciante que o manterá completamente viciado ao longo de suas cinco temporadas e 90 episódios.

A série foi criada por Paul Scheuring e é uma das séries mais intensas e envolventes que existem, tornando-se uma alternativa perfeita para maratonar.

Um elenco inesquecível em uma série que marcou época

O elenco inclui nomes como:

Wentworth Miller

Dominic Purcell

Sarah Wayne Callies

Robert Kneeper

Amaury Nolasco

William Fichtner

A série também foi aclamada pela crítica. Maureen Ryan, do Chicago Tribune, comentou:

“Não decepciona (...) Assisti às três primeiras horas de ‘Prison Break’.”

Por sua vez, Ed Gonzalez, do Slant, declarou:

“A série se apresenta a nós na forma de um cubo mágico, e o prazer está em ver que direção nova e emocionante as rodas de sua trama tomarão.”

Prison Break sairá da Netflix em setembro

Então, se você é fã de séries de ação que te mantêm em suspense e intriga constantes, “Prison Break” é uma excelente alternativa para assistir na Netflix antes da despedida em 3 de setembro.