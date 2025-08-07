A série envolvente que quebrou recordes de audiência está deixando a Netflix: brutalmente viciante

Assim como novos filmes, séries, minisséries e documentários chegam à Netflix a cada semana, outras produções estão indo na direção oposta e saindo da plataforma. O lado positivo é que o serviço de streaming avisa com antecedência, dando alguns dias para assistir antes que eles se despeçam.
E é exatamente isso que está acontecendo com uma das séries mais viciantes, que em breve deixará a plataforma.
Trata-se de “Prison Break”, uma produção que estreou originalmente em 2005 e se tornou um sucesso devido à sua história envolvente.
Do que se trata Prison Break?
“Nesta série intensa, o engenheiro Michael Scofield decide libertar seu irmão, condenado injustamente por assassinato, da infame Penitenciária Fox River.”
É assim que a Netflix descreve esta produção viciante que o manterá completamente viciado ao longo de suas cinco temporadas e 90 episódios.
A série foi criada por Paul Scheuring e é uma das séries mais intensas e envolventes que existem, tornando-se uma alternativa perfeita para maratonar.
Um elenco inesquecível em uma série que marcou época
O elenco inclui nomes como:
- Wentworth Miller
- Dominic Purcell
- Sarah Wayne Callies
- Robert Kneeper
- Amaury Nolasco
- William Fichtner
A série também foi aclamada pela crítica. Maureen Ryan, do Chicago Tribune, comentou:
- “Não decepciona (...) Assisti às três primeiras horas de ‘Prison Break’.”
Por sua vez, Ed Gonzalez, do Slant, declarou:
- “A série se apresenta a nós na forma de um cubo mágico, e o prazer está em ver que direção nova e emocionante as rodas de sua trama tomarão.”
Prison Break sairá da Netflix em setembro
Então, se você é fã de séries de ação que te mantêm em suspense e intriga constantes, “Prison Break” é uma excelente alternativa para assistir na Netflix antes da despedida em 3 de setembro.