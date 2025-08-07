Entretenimento

A série de maior sucesso da Netflix estreia nova temporada e quebra recordes: é viciante

Wandinha Temporada 2 ‘Wandinha’. Joy Sunday como Bianca Barclay em ‘Wandinha’. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 (COURTESY OF NETFLIX)
Por Christian Monzón

A cada semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários são lançados na Netflix, expandindo o catálogo do serviço de streaming e buscando se tornarem novos sucessos.

No entanto, poucos casos não só se tornam um sucesso na plataforma, como realmente se tornam uma sensação mundial.

E uma série que se tornou um fenômeno estreou recentemente sua segunda temporada e promete continuar quebrando recordes.

‘Wandinha’ retorna à Netflix com sua segunda temporada

Trata-se de ‘Wandinha’, a série produzida por Tim Burton que traz de volta a famosa “Família Addams”, com sua filha como protagonista.

Merlina Wednesday. (L to R) Jenna Ortega as Wednesday Addams, Emma Myers as Enid Sinclair in episode 201 of Wednesday. Cr. Jonathan Hession/Netflix © 2025 (JONATHAN HESSION/NETFLIX)

Wandinha Addams retorna aos corredores góticos da Academia Nevermore, onde novos inimigos e desafios a aguardam. Nesta temporada, ela precisa lidar com sua família, amigos e antigos adversários, o que a levará a mais um ano de caos sombrio e extravagante. Armada com sua sagacidade afiada e charme sarcástico, a adolescente também se verá envolvida em um novo e arrepiante mistério sobrenatural.”

É assim que a Netflix descreve a segunda temporada de uma produção que foi um fenômeno mundial em sua estreia e já é a temporada mais assistida do planeta.

Elenco estrelado da 2ª temporada de ‘Wandinha’

O elenco inclui nomes como:

  • Jenna Ortega
  • Catherine Zeta-Jones
  • Emma Myers
  • Hunter Doohan
  • Luis Guzmán
  • Joy Sunday
  • Fred Armisen
  • Lady Gaga
  • Joanna Lumley
  • Christopher Lloyd

Críticas positivas: ‘Wandinha’ conquista a imprensa especializada

A nova temporada da série também foi aclamada pela crítica. Sarah Dempster, do The Guardian, afirmou que:

  • “O carisma de Jenna Ortega poderia alimentar 1.000 carros funerários (...) O spin-off de sucesso de Tim Burton, Addams, continua incrivelmente divertido.”
Merlina Wednesday. Hunter Doohan as Tyler Galpin in episode 204 of Wednesday. Cr. Helen Sloan/Netflix © 2025 (HELEN SLOAN/NETFLIX)

Enquanto isso, Aramide Tinubu, da Variety, observou que:

  • “A série continua tão distorcida, tentadora e cativante quanto quando estreou há três anos.”

Então, se você gostou da primeira temporada e quer mergulhar nessa história divertida, ‘Wandinha’ é uma ótima opção para assistir na Netflix.

