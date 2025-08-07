A série de maior sucesso da Netflix estreia nova temporada e quebra recordes: é viciante

A cada semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários são lançados na Netflix, expandindo o catálogo do serviço de streaming e buscando se tornarem novos sucessos.
No entanto, poucos casos não só se tornam um sucesso na plataforma, como realmente se tornam uma sensação mundial.
E uma série que se tornou um fenômeno estreou recentemente sua segunda temporada e promete continuar quebrando recordes.
‘Wandinha’ retorna à Netflix com sua segunda temporada
Trata-se de ‘Wandinha’, a série produzida por Tim Burton que traz de volta a famosa “Família Addams”, com sua filha como protagonista.
“Wandinha Addams retorna aos corredores góticos da Academia Nevermore, onde novos inimigos e desafios a aguardam. Nesta temporada, ela precisa lidar com sua família, amigos e antigos adversários, o que a levará a mais um ano de caos sombrio e extravagante. Armada com sua sagacidade afiada e charme sarcástico, a adolescente também se verá envolvida em um novo e arrepiante mistério sobrenatural.”
É assim que a Netflix descreve a segunda temporada de uma produção que foi um fenômeno mundial em sua estreia e já é a temporada mais assistida do planeta.
Elenco estrelado da 2ª temporada de ‘Wandinha’
O elenco inclui nomes como:
- Jenna Ortega
- Catherine Zeta-Jones
- Emma Myers
- Hunter Doohan
- Luis Guzmán
- Joy Sunday
- Fred Armisen
- Lady Gaga
- Joanna Lumley
- Christopher Lloyd
Críticas positivas: ‘Wandinha’ conquista a imprensa especializada
A nova temporada da série também foi aclamada pela crítica. Sarah Dempster, do The Guardian, afirmou que:
- “O carisma de Jenna Ortega poderia alimentar 1.000 carros funerários (...) O spin-off de sucesso de Tim Burton, Addams, continua incrivelmente divertido.”
Enquanto isso, Aramide Tinubu, da Variety, observou que:
- “A série continua tão distorcida, tentadora e cativante quanto quando estreou há três anos.”
Então, se você gostou da primeira temporada e quer mergulhar nessa história divertida, ‘Wandinha’ é uma ótima opção para assistir na Netflix.