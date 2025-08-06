Entretenimento

A “mudança” de maquiagem de Kate Middleton surpreendeu a todos: “ela parece mais jovem agora”

Este é o truque de maquiagem de Kate Middleton para parecer mais jovem

Kate Middleton Getty Images (Getty Images)
Por Leslie De Rosas

Sem Botox! Kate Middleton descobriu o segredo da beleza para um rosto com aparência mais jovem sem tratamentos dolorosos, e a melhor parte é que qualquer pessoa pode reproduzi-lo sem gastar muito dinheiro.

A evolução do estilo da Princesa de Gales tem sido objeto de estudo ao longo do tempo. Entre homenagens a Diana Spencer e um gosto requintado caracterizado pela sofisticação e meticulosidade que esbanjam elegância, ela conseguiu emergir como uma das membros mais bonitas da realeza.

É por isso que especialistas em beleza descobriram uma mudança drástica em sua maquiagem que não só abre caminho para uma nova maneira de Kate Middleton se apresentar à sociedade, mas também um segredo que revela o motivo pelo qual ela parece cada vez mais jovem, com uma pele bem cuidada e radiante.

Kate Middleton. Fuente: Instagram @princeandprincessofwales.

A mudança de maquiagem de Kate Middleton que a deixou com uma aparência mais jovem

Desde suas últimas aparições, Kate Middleton mostrou uma mudança radical em sua aparência, uma delas é sua maquiagem, que lhe deu uma pele radiante com apenas uma pequena mudança em sua rotina que fez toda a diferença.

Desde sua batalha contra o câncer e um longo afastamento dos holofotes, a Princesa de Gales reapareceu sob uma luz diferente, exibindo um estilo muito mais leve, relaxado e natural. Ela não apenas adota novas tendências, como também realça a beleza do seu rosto com maquiagem minimalista, abandonando o drama que exibiu por tantos anos.

A esposa do Príncipe William sabe perfeitamente que “menos é mais”. Por isso, a realeza abandonou o delineador preto dramático que usou por vários anos, realçando seu olhar, que conseguia capturar toda a atenção, mas, com o tempo, só resultou em um visual cansado e sem brilho.

A evolução da maquiagem de Kate Middleton Getty Images (Getty Images)

Compreendendo isso e em linha com as tendências, Kate Middleton abandonou esse delineador para exibir um visual muito mais natural e vibrante, sem detalhes dramáticos. Isso não só ajudou seus olhos a parecerem muito mais vibrantes, como também recebeu elogios de internautas que a consideram mais jovem.

A Evolução da Maquiagem de Kate Middleton

É sabido que a Princesa de Gales costuma cuidar da própria maquiagem, mesmo para o casamento e outros eventos importantes. Ela cuida disso sozinha, com a orientação de outros estilistas. No entanto, o que se destacou na nora de Lady Di foi sua preferência pela naturalidade e por uma técnica de baixa manutenção que também lhe permitiu parecer mais jovem.

A especialista em beleza Oonagh Connor explicou ao MailOnline que a princesa optou por um estilo natural e fresco, com uma paleta de cores marrom e bronze que complementa a essência de baixa manutenção que ela busca, além de exibir um delineador “leve”:

“O delineador de Kate acentua e define, permanecendo sutil e infinitamente usável, tornando-o adequado para todas as ocasiões.”

