O filme romântico que quebra os recordes da Netflix e vai te emocionar

Um dos grandes trunfos da Netflix é o lançamento constante de filmes, séries, minisséries e documentários originais, oferecendo mais opções aos usuários e, assim, expandindo o catálogo do serviço de streaming.

E recentemente, a plataforma lançou uma de suas produções originais mais aguardadas, que correspondeu às expectativas e se tornou a mais assistida do mundo.

“Meu Ano em Oxford”: O Novo Filme da Netflix que Está Cativando o Público

Este é “Meu Ano em Oxford”, um filme romântico de 112 minutos que está arrebatando os espectadores.

Meu ano em Oxford Meu ano em Oxford. Corey Mylchreest como Jamie e Sofia Carson como Anna em Meu ano em Oxford. Cr. Chris Baker/Netflix © 2024. (Chris Baker/Chris Baker/Netflix © 2024)

“Uma americana ambiciosa realiza seu sonho de estudar em Oxford, mas se apaixona por um professor encantador que esconde um segredo que pode mudar todos os seus planos.”

É assim que a plataforma descreve esta produção dirigida por Iain Morris, baseada no famoso romance de Julia Whelan.

O filme também é estrelado por Sofia Carson, uma das maiores estrelas da Netflix, que possui vários filmes no catálogo do serviço de streaming.

Elenco principal do novo sucesso

O elenco inclui nomes como:

Sofia Carson

Corey Mylchreest

Dougray Scott

Catherine McCormack

Harry Trevaldwyn

Esmé Kingdom

O que os críticos estão dizendo sobre “Meu Ano em Oxford”?

No entanto, apesar do sucesso com o público, o filme não recebeu críticas positivas. Emma Kiely, do Collider, observou:

“Parece uma mistura de todos os temas do boom da literatura YA, sem o charme ou a emoção que tornaram essas histórias tão bem-sucedidas.”

Enquanto isso, Mary Kassel, do Screen Rant, declarou:

“Vou esquecer rapidamente o drama romântico comovente da Netflix graças à sua narrativa vazia.”

Então, se você é fã de filmes românticos ou da Sofia Carson e não está muito interessado em críticas, “Meu Ano em Oxford” é uma nova alternativa para assistir na Netflix.