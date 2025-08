Discorda? Irmã de Natasha Richardson reage ao romance de Liam Neeson e Pamela Anderson

Liam Neeson levou mais de 16 anos para dar uma nova chance ao amor, após perder sua companheira de vida, a icônica atriz Natasha Richardson, em um trágico acidente de esqui no resort Mont Tremblant, em Quebec, Canadá, em 18 de março de 2009.

O que parecia ser uma família feliz acabou vivendo um dos momentos mais amargos após a perda da atriz que interpretou Elizabeth James em Operação Cupido, fato que deixou Liam Neeson relutante em encontrar o amor em outro lugar, mantendo até então um romance com Pamela Anderson.

Em meio a rumores e especulações, as aparições no tapete vermelho promovendo seu novo filme foram suficientes para confirmar o que já havia se tornado um segredo aberto, provando que o ator finalmente havia encontrado uma nova companheira de vida na atriz de 58 anos após a perda da mãe de seus filhos. O ator não se casou novamente desde 2009.

Foi assim que o romance de Liam Neeson e Pamela Anderson foi confirmado

O famoso ator de filmes de ação de 73 anos está supostamente dando outra chance ao amor com Pamela Anderson depois que eles se apaixonaram no set de ‘Corra que a Polícia Vem Aí’, no qual ambos estrelam.

Embora o casal não tenha confirmado o romance, fontes próximas indicaram que Neeson havia recuperado o entusiasmo: “É um romance em desenvolvimento. Ele é sincero e é claro que estão apaixonados um pelo outro”, enquanto o ator se abriu sobre a “ótima química entre eles” e declarou: “Ela é tão alegre quanto eu, e eu adoro isso”. Pamela Anderson encheu o colega de elenco de elogios: “Temos uma conexão muito sincera e amorosa... Ele é um perfeito cavalheiro.”

Além disso, um grande beijo na bochecha da ex de Tommy Lee e interações carinhosas com o ator foram suficientes para provar que esse “romance” estava indo bem. Até mesmo o filho do ator, Daniel Jack Neeson, teria se manifestado sobre o novo relacionamento do pai, demonstrando seu apoio e deixando claro que está feliz por ele.

Irmã de Natasha Richardson fala sobre o novo romance de Liam Neeson e Pamela Anderson

No entanto, o filho de Liam Neeson e Natasha Richardson não foi o único a se manifestar sobre o novo romance. Sua ex-cunhada, Joely Richardson, também quebrou o silêncio e compartilhou sua posição sobre o relacionamento.

Foi em uma publicação que Pamela Anderson compartilhou em sua conta do Instagram anunciando a estreia de seu novo filme, com uma foto com Liam Neeson: “Corra que a Polícia Vem Aí finalmente está nos cinemas! Traga seus amigos, familiares, parceiros... quem quer que seja... Vá e dê boas risadas! Faz bem para você!”

Em resposta, Joely Richardson quebrou o silêncio, comentando com um total de sete emojis de coração que deixaram clara sua posição sobre o romance dos atores.