Aos 48 anos, Shakira aparece com jeans e cropped, mas internautas a criticam cruelmente

Prestes a dar continuidade às suas apresentações agendadas para agosto no México, Shakira encerra sua bem-sucedida turnê pelos Estados Unidos, desta vez no Estádio SoFi, na Califórnia, onde realizou dois shows consecutivos como parte da turnê “Las Mujeres No Ya Lloran”.

A cantora, como já fez em outras ocasiões durante sua extensa turnê, compartilhou uma série de fotos de seus preparativos antes da apresentação no local, exibindo um look casual fiel ao seu estilo rebelde, que a caracteriza desde o momento em que se destacou após sua separação de Gerard Piqué.

No vídeo, ela pode ser vista passeando pelo estádio onde se apresentaria em dois shows consecutivos. Enquanto isso, admirando o local, ela sorri e faz uma pose impactante, demonstrando o poder que a cantora tem na indústria musical, como uma das maiores expoentes da música latina, graças às suas músicas, letras e performances.

Show de Shakira

Shakira dá um toque diferente às calças wide legs com “calcinha boxer aparente”

Mais uma vez, Shakira mostrou como usar calças de perna larga de uma forma confortável e única, com um estilo que só serve para rebeldes! Então, se você procura algo muito mais sofisticado ou minimalista, esta pode não ser a opção para você. No entanto, você pode experimentar quando estiver se sentindo aventureiro.

Sem dúvida, a nativa de Barranquilla é uma rainha do street style. Além das formalidades dos bailes de gala, Shakira sabe perfeitamente como se arrumar sem precisar optar por vestidos longos ou blazer. No entanto, ela tem sido duramente criticada, dividindo opiniões sobre se é correto continuar se vestindo assim depois dos 40.

Será que Carolina Herrera está certa? A cantora optou por jeans de pernas largas que iam até os quadris, mas ainda assim acabou cobrindo o umbigo com uma calcinha boxer branca. Ela combinou com sua camiseta cropped estampada AMIRI e um boné que cobria seu penteado trançado. Ela completou o look com tênis brancos, criando um look casual perfeito para o dia a dia quando se busca algo confortável.

Shakira recebe duras críticas por seu visual

O jeans sempre foi fonte de controvérsia, e Carolina Herrera condenou seu uso por mulheres com mais de 30 anos, apontando que existem peças melhores que podem realçar a beleza de uma mulher sem prejudicar sua elegância. No entanto, algumas estrelas mostraram que os conselhos da famosa designer nem sempre precisam ser seguidos.

Mas foi o visual de Shakira que acabou causando polêmica nas redes sociais. Enquanto alguns a aplaudiam e aguardavam ansiosamente seu show, outros a criticavam, argumentando que a cantora continuava “se vestindo como uma adolescente”.

Nas redes sociais, as críticas continuaram, com haters escrevendo: “Ela ainda se veste como uma adolescente”, enquanto outros destacavam o quanto ela estava: “Ela ainda parece ter 20 anos”.