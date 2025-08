Sydney Sweeney se descontrolou com as críticas? Ela posta vídeo chorando após polêmico comercial

Sydney Sweeney foi duramente criticada por sua participação em um comercial da American Eagle, sendo inclusive acusada de propaganda nazista. Um vídeo começou a circular nas redes sociais no qual a atriz explode em ódio, gerando inúmeros comentários, a maioria deles de homens que a defendiam.

A campanha mais recente da American Eagle dominou as conversas nas redes sociais, com internautas apontando que ela continha propaganda nazista relacionada a genes, já que o slogan do comercial poderia ser um jogo de palavras, confundindo as palavras “jeans” e “genes”.

Por esse motivo, Sydney Sweeney, a estrela da campanha publicitária, tornou-se alvo de ataques, situação que gerou opiniões divididas. Enquanto alguns a defendem e alegam que as críticas se devem à inveja, outros a condenam por participar de um comercial com esse slogan em um contexto político tão sensível.

Sydney Sweeney caiu em prantos?

Sydney Sweeney Atriz norte-americana (Foto: Redes sociais)

Um vídeo começou a circular no X, mostrando Sydney Sweeney durante uma transmissão ao vivo, quase sem conseguir falar devido ao choro, com a maquiagem borrada e falando de casa. “Eu nunca faria isso, mas acho que é muito importante que as pessoas vejam como as palavras podem afetar os outros”, diz ela.

“Sei que todo mundo diz: ‘Você não deveria ler isso’, mas eu também sou uma pessoa. Estou sentada com meu cachorro assistindo TV. As pessoas precisam melhorar nas redes sociais”, diz ela, em meio às lágrimas.

Embora os internautas acreditem que seja uma transmissão ao vivo recente, a realidade é que o vídeo é de anos atrás, então não tem nada a ver com as críticas que ela está recebendo atualmente pela campanha da American Eagle.