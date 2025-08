Fã morre durante show do Oasis em Wembley

Um trágico incidente marcou o retorno do Oasis aos palcos: um homem de cerca de 40 anos morreu na noite de sábado após cair de uma arquibancada durante o último show da banda britânica no Estádio de Wembley, em Londres, como parte da turnê Live 25.

ANÚNCIO

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres (Met), o homem foi encontrado com ferimentos compatíveis com uma queda e foi declarado morto no local.

“O estádio estava lotado e acreditamos que várias pessoas podem ter testemunhado a queda, ou até mesmo gravado em seus celulares, consciente ou inconscientemente”, disse a polícia em um comunicado.

A banda Oasis, que retornava aos palcos após anos de separação dos irmãos Liam e Noel Gallagher, expressou seu pesar pelo ocorrido.

“Estamos chocados e profundamente tristes. Gostaríamos de enviar nossas sinceras condolências à família e aos amigos do fã que faleceu”, afirmou o grupo em um breve comunicado.

LEIA TAMBÉM:

Minissérie viciante em duas partes baseada na história real mais incrível está bombando na Netflix

ANÚNCIO

O carrapato por trás da terrível doença de Justin Timberlake

16 anos após perder esposa, Liam Neeson comove Pamela Anderson com confissão de luto e amor

Apesar do incidente, os organizadores confirmaram que o show agendado para domingo ocorreria conforme o planejado.

Este show fez parte de uma série de apresentações ao vivo muito aguardada, marcando o tão aguardado retorno do grupo aos grandes palcos após a separação em 2009.