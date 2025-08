Ator sul-coreano Song Young-Kyu morre: seu corpo foi encontrado em circunstâncias misteriosas

Fãs de entretenimento sul-coreanos estão de preto em homenagem à perda inesperada de Song Young-kyu, um famoso ator que atuou em filmes e produções do Disney+. Além disso, a morte do ator gerou especulações, já que seu corpo foi encontrado em circunstâncias misteriosas, o que levou a uma investigação para determinar o que o levou à morte.

Song Young-kyu, famoso por seu papel em projetos como “Partners for Justice”, “The Next Bet” e “Extreme Job”, foi encontrado morto aos 55 anos em Yongin, Seul, capital da Coreia do Sul. As autoridades encontraram seu corpo por volta das 8h, após uma denúncia de um conhecido.

Vale ressaltar que os restos mortais do querido ator foram encontrados em seu carro, que estava estacionado em um estacionamento residencial na província de Gyeonggi. Os policiais que investigaram o incidente não encontraram sinais de violência, crime ou suicídio, já que não havia nenhuma carta de despedida no local, o que aumenta o mistério em torno da morte de Young-kyu.

Por enquanto, as autoridades abriram uma investigação e interrogaram a família do artista. Eles também estão considerando realizar uma autópsia no corpo, de acordo com relatos da mídia local.

A carreira de Song Young-kyu foi afetada antes de sua morte

Após a notícia de sua morte, foi lembrado que, há pouco mais de um mês, o ator foi preso por dirigir embriagado, uma situação que acabou afetando sua carreira. Ele próprio decidiu renunciar ao seu papel na peça “Shakespeare Apaixonado”, e suas cenas nas produções “Os Defeitos” e “A Tentativa de Vencer” foram editadas.

Em 19 de junho, Song Young-kyu foi flagrado dirigindo cinco quilômetros sob efeito de álcool. Escândalos como esse são punidos com rigor na Coreia do Sul.