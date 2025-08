Minissérie viciante em duas partes baseada na história real mais incrível está bombando na Netflix

Um dos gêneros que mais atrai espectadores na Netflix são as minisséries baseadas em fatos reais que parecem muito estranhos ou curiosos, o que já aconteceu diversas vezes com a saga “Desastre Total”.

ANÚNCIO

E desta vez não foi exceção, pois mais uma vez surpreenderam os usuários com um novo caso verdadeiramente inacreditável.

Uma história incrível, mas real: o dia em que a Área 51 quase foi invadida.

Este é “Desastre: A Invasão da Área 51”, uma produção de apenas dois episódios que você pode devorar em uma tarde ou noite.

Desastre total: a Invasão da Área 51 Trainwreck: Storm Area 51. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 (Courtesy of Netflix)

Esta é a história da maior postagem de todas. Um dia, Matty Roberts, de 20 anos, cria um evento no Facebook convidando as pessoas a invadir a base secreta da Força Aérea dos EUA no deserto de Nevada: a Área 51. Logo, a postagem viraliza, com milhares de pessoas confirmando sua participação no evento, cujo tema é “Eles Não Podem Parar Todos Nós”.

Logo, a Força Aérea, o FBI e a Administração Federal de Aviação (FAA) se manifestam, desaconselhando qualquer tentativa de acesso ilegal à base. Por sua vez, as Forças Armadas alertam que estão prontas para proteger o país e seus ativos com o uso de força letal.

Os memes sobre isso continuam viralizando, e são tão virais que acabam alcançando outras plataformas de mídia social. Agora não são milhares, mas milhões de pessoas que comparecerão... Alguns fazem piadas: “Se corrermos como Naruto, podemos escapar das balas dele”, mas será que uma festa no deserto pode se transformar em um mata-mata?

“Esta é a história definitiva de como a internet invade o mundo real, estrelando um grupo épico de criadores de memes, militares, caçadores de OVNIs, alienígenas sensuais e YouTubers.”

É assim que a plataforma descreve esta minissérie dirigida por Jack Macinnes, que surpreenderá você com o desenrolar dos eventos que realmente ocorreram.

ANÚNCIO

No entanto, apesar do sucesso na plataforma e de já estar entre as 10 séries mais assistidas, não recebeu muitos elogios da crítica. John Serba, do Decider, observou que:

“Como quase tudo em ‘Desastre Total’, ‘Área 51’ é frágil e insatisfatória.”

LEIA TAMBÉM:

Guillermo del Toro revela as primeiras imagens de Frankenstein, causando entusiasmo nas redes sociais

Adam Sandler: quem é a esposa dele? Ela também é atriz e participou de quase todos os seus filmes

Com 26 anos de diferença, Tom Cruise confirma romance com Ana de Armas: conheça o histórico amoroso do ator

No entanto, se você se lembra dessa história e quer assistir a uma minissérie que mostre como tudo aconteceu, “Desastre Total: A Invasão da Área 51” é uma alternativa interessante para assistir na Netflix.