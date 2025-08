A intensa e dramática minissérie turca da Netflix que promete muita emoção: é viciante

Cartas do passado

Filmes, séries e minisséries turcos têm sido um verdadeiro sucesso na Netflix nos últimos anos, conquistando especialmente o público da América Latina (incluindo suas novelas). Como resultado, a oferta da plataforma naquele país aumenta a cada dia.

E isso está acontecendo novamente com uma minissérie em oito partes que já está cativando os usuários.

Do que se trata “Cartas do Passado”?

“Cartas do Passado” é uma produção em que cada episódio dura aproximadamente 30 minutos, então você pode assisti-lo em apenas um dia.

Cartas do passado (Netflix)

“Em 2003, Fatma Ayar, professora de uma escola particular, deu aos alunos do seu clube de literatura uma tarefa: escrever cartas para si mesmos, como parte de uma campanha chamada “Cartas do Passado”“.

“No entanto, a filha de Fatma, Elif, acidentalmente encontra essas cartas, que deveriam ter sido entregues em 2023. À medida que as cartas esquecidas vêm à tona e impactam a vida de seus destinatários originais, Elif também enfrenta uma verdade que mudará completamente seu destino”.

É assim que a plataforma descreve esta minissérie dramática, que promete ser um suspense emocionante para os espectadores.

Quem estrela esta minissérie turca?

O elenco inclui atores como:

Gökçe Bahadır

Onur Tuna

Selin Yeninci

Erdem Şenocak

Güneş Şensoy

O que os críticos estão dizendo?

Apesar do sucesso entre os usuários do serviço de streaming, a minissérie não recebeu avaliações positivas. Joel Keller, do Decider, afirmou:

“É confuso, com personagens que não só são desagradáveis, mas que parecem estar cercados de amigos tóxicos e outros relacionamentos.”

Enquanto isso, Jonathon Wilson, do Ready Steady Cut, observou que:

“Uma história bem-intencionada de relacionamentos filtrados por duas eras diferentes, mas falta algo que a ajude a se destacar em um gênero saturado.”

Então, se você é fã de produções turcas e gosta de séries curtas para maratonar, “Cartas do Passado” é uma ótima opção para curtir na Netflix.