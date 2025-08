16 anos após perder esposa, Liam Neeson comove Pamela Anderson com confissão de luto e amor

Já se passaram 16 anos desde que Liam Neeson perdeu sua esposa, a atriz Natasha Richardson, em um trágico acidente de esqui. Mas, para o ator de 73 anos, a ferida permanece tão aberta quanto no primeiro dia. Em uma entrevista emocionante, Neeson confessou que ainda fala com Natasha como se ela estivesse presente. “Eu falo com ela como se ela ainda estivesse aqui”, revelou ele em entrevista, afirmando que o amor verdadeiro não desaparece mesmo quando a vida continua.

ANÚNCIO

Agora, em meio a rumores que o ligam romanticamente a Pamela Anderson — sua colega de elenco em Corra que a Polícia Vem Aí, que estreia em 1º de agosto — Liam se emociona com todas as suas reflexões sobre luto, perda e a possibilidade de amar novamente.

Um luto que permanece presente

Natasha Richardson e Liam Neeson Foto: vía Getty Images

Em uma entrevista ao programa 60 Minutes, Neeson falou como raramente faz sobre seu processo de luto. “Você acha que vai chorar e que vai passar. Você faz esses planos, mas eles nunca dão certo”, confessou, com a voz embargada.

Ele descreveu como a dor o surpreende quando menos espera: “Acontece no meio da noite. Estou andando, me sinto bem... e de repente, bum. É como se algo batesse no seu peito.”

Ele também se lembrou de como, mesmo anos depois, ainda esperava vê-la entrar pela porta. “Principalmente nos primeiros anos, eu sempre deixava minhas chaves na mesa e dizia: ‘Alô?’. Toda vez que ouvia aquela porta se abrir, ainda pensava que a veria entrar.”

Pamela Anderson, o novo capítulo inesperado

O depoimento de Neeson acontece no momento em que ele supostamente está embarcando em um novo caso amoroso. Segundo fontes próximas a ele, citadas pela People, o ator está tendo um “romance precoce” com Pamela Anderson, de 58 anos. “É sincero e está claro que eles estão apaixonados”, afirmou a fonte, garantindo que eles apreciam profundamente a companhia um do outro.

A química entre os dois ficou evidente durante a turnê promocional de Corra que a Polícia Vem Aí, onde não esconderam sua afeição. Eles até compareceram à estreia em Nova York acompanhados de seus respectivos filhos, posando juntos como uma grande família.

ANÚNCIO

Para muitos, esse possível romance é um ponto positivo na vida de duas pessoas que enfrentaram tanta dor. Pamela falou abertamente sobre o abuso que sofreu, a exploração da mídia após o roubo de seu vídeo íntimo e como isso impactou sua carreira e saúde mental.

Duas almas feridas que se reencontram

Os fãs não demoraram a reagir com emoção a essa união inesperada. “Liam Neeson encontrando a felicidade com Pamela após perder Natasha... é lindo”, “Eles passaram por tanta coisa... eles merecem ser felizes”. “Ambos têm um grande coração e uma alma pura. É hora de se deixarem amar”, diz o texto.

E embora Neeson tenha tido poucos relacionamentos desde a morte de Natasha (ele só teve um relacionamento conhecido em 2010, que terminou cedo), em 2024 ele declarou que “tinha superado tudo”. Hoje, essa declaração parece coisa do passado.

LEIA TAMBÉM:

Playlists de líderes e celebridades dos EUA vazam no Spotify: conheça o gosto musical deles

A chocante história real de um desaparecimento sem solução chega à Netflix em apenas 3 episódios

De atores a filhos de presidentes: a intensa história de amor de Ana de Armas antes de Tom Cruise

Com o coração cheio de memórias, mas também de esperança, Liam Neeson prova que o amor não pode ser substituído, mas pode renascer. E sua história, agora com Pamela Anderson, nos lembra que nunca é tarde para sentir novamente.