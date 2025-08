Doença de “celebridade”? Veja lista de celebridades com a mesma doença de Justin Timberlake

Justin Timberlake, um ícone mundial da música desde sua época no NSYNC até sua carreira solo, continua sendo uma figura marcante, mesmo em meio às recentes controvérsias sobre sua suposta falta de energia durante os shows. Agora, ao concluir sua turnê Forget Tomorrow, o artista revelou um diagnóstico que ressurgiu nas redes sociais como “a doença das celebridades”: a doença de Lyme.

ANÚNCIO

A publicação no Instagram foi acompanhada por uma reflexão profunda: a doença explicava sua extrema fadiga, dores nos nervos e desconforto durante a turnê. Também lhe renovou o apreço pelos fãs e pela música que o apoiaram.

O que é a doença de Lyme e por que há tanta celebridade com esta doença?

A doença de Lyme é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, transmitida por carrapatos de patas pretas. Começa com sintomas como febre, fadiga, dores nas articulações e erupção cutânea em forma de alvo. No entanto, se não for notada, pode evoluir para complicações neurológicas, cardíacas e cognitivas.

Timberlake se junta a uma lista crescente de celebridades que falaram publicamente sobre a doença: Justin Bieber, Avril Lavigne, Yolanda Hadid, Bella Hadid, Avril Lavigne e Shania Twain, entre outras. Essas personalidades compartilharam como essa condição debilitante as afetou física e emocionalmente.

Celebridades com a doença de Lyme que falaram sobre seu diagnóstico

Avril Lavigne ficou incapacitada por quase dois anos em 2014. Sua experiência a levou a escrever “Head Above Water” e a fundar a Fundação Avril Lavigne para conscientizar sobre a doença.

Justin Bieber usou o Instagram em 2020 para explicar que sua aparência era resultado da doença de Lyme e da mononucleose.

Justin Bieber Imagen de Getty Images

Shania Twain sofria de tonturas e desmaios nos palcos devido à doença de Lyme. Isso afetou sua voz e sua carreira por anos. Após o tratamento, ela retornou aos palcos.

ANÚNCIO

Thalía revelou que tem a doença de Lyme, uma infecção transmitida por carrapatos que causa fadiga e dor intensa. Ela tem falado abertamente sobre o problema para conscientizar sobre seu diagnóstico e tratamento.

Yolanda e Bella Hadid relataram sintomas graves, como ansiedade, fadiga intensa e perda de memória. Juntas, elas lideraram campanhas para aumentar a conscientização sobre a doença.

bella hadid cannes bella hadid cannes

Ben Stiller, Alec Baldwin e Amy Schumer também compartilharam publicamente suas lutas contra a doença de Lyme, revelando como ela é comum em diferentes estilos de vida.

Sua turnê, seu diagnóstico e uma batalha que ainda não acabou

Timberlake explicou que enfrentou uma decisão difícil: interromper a turnê ou continuar apesar da dor. Ele escolheu continuar se apresentando porque sua paixão pela música o superou.

LEIA TAMBÉM:

Playlists de líderes e celebridades dos EUA vazam no Spotify: conheça o gosto musical deles

A chocante história real de um desaparecimento sem solução chega à Netflix em apenas 3 episódios

De atores a filhos de presidentes: a intensa história de amor de Ana de Armas antes de Tom Cruise

Sua revelação veio em um momento crucial: muitos fãs criticavam sua performance ao vivo, chamando-o de “falta de energia” ou “desmotivado”. Agora, seu diagnóstico reorienta o debate e traz à tona os desafios das doenças invisíveis.

Apesar da controvérsia que enfrenta, Justin Timberlake acaba de revelar um diagnóstico que dá sentido a sintomas até então incompreendidos. Sua história não apenas humaniza as celebridades, mas também abre uma discussão necessária sobre as doenças crônicas invisíveis que afetam silenciosamente até mesmo aqueles que parecem ter tudo.