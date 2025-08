De atores a filhos de presidentes: a intensa história de amor de Ana de Armas antes de Tom Cruise

Ana de Armas e Tom Cruise não se escondem mais. Nos últimos meses, as aparições públicas dos dois atores passaram de casuais a românticas. Primeiro, foram vistos juntos em Londres no Dia dos Namorados, depois compartilharam jantares e eventos sociais e, finalmente, o TMZ divulgou imagens que confirmaram o que muitos já suspeitavam: em uma viagem a Woodstock, Vermont, Ana e Tom foram fotografados de mãos dadas, tomando sorvete e passeando em total cumplicidade.

ANÚNCIO

Embora nenhum dos dois tenha feito declarações oficiais, as imagens falam por si. Além da conexão profissional — ela estrelando ‘A Bailarina’, um spin-off do universo de John Wick, e ele se preparando para ‘Missão: Impossível: O Julgamento Final’ — há uma química evidente que capturou a atenção da imprensa e dos fãs.

Mas antes de Tom Cruise, Ana de Armas teve uma vida amorosa digna de uma estrela de Hollywood: intensa, variada e repleta de nomes conhecidos.

Os romances mais marcantes de Ana de Armas

Antes desse romance inesperado com Cruise, Ana de Armas já havia sido manchete por seus relacionamentos românticos com atores, empresários, artistas e até mesmo com um colaborador próximo da presidência cubana.

Ben Affleck: Foi, sem dúvida, o seu romance de maior destaque. Eles se conheceram em 2019, durante as filmagens de ‘Deep Water’, e o relacionamento se tornou inseparável dos olhos do público. Passeios com café na mão, viagens juntos e até aparições nas redes sociais os tornaram o casal do momento. No entanto, em janeiro de 2021, eles confirmaram a separação. Segundo relatos, a decisão foi de Ana, já que ela não queria se estabelecer em Los Angeles, enquanto Affleck queria ficar perto dos filhos.

Ana de Armas y Ben Affleck

Paul Boukadakis: Depois de Ben, Ana teve um relacionamento mais discreto com o empresário de tecnologia e ex-executivo do Tinder. Eles ficaram juntos por vários anos e compartilharam uma vida mais privada, principalmente em Nova York e Madri, mas tudo terminou antes de 2024.

Manuel Anido Cuesta: Em 2024, Ana foi ligada ao enteado do presidente cubano Miguel Díaz-Canel. O casal foi flagrado se beijando em Madri, mas o romance foi breve e terminou discretamente no início de 2025.

ANÚNCIO

Alejandro Piñeiro Bello: Antes do estrelato, Ana teve um relacionamento com o artista cubano Alejandro Piñeiro. Embora não tenha sido notícia na mídia, ele tirou algumas das fotos mais icônicas da atriz.

Franklin Latt: Em 2015, ela foi ligada ao agente de talentos de Hollywood. Embora houvesse rumores de um noivado, a história acabou um ano depois.

Marc Clotet: Ana também era casada. Em 2011, casou-se com o ator espanhol Marc Clotet. O relacionamento terminou em 2013, pouco antes de a atriz cubana finalmente se mudar para os Estados Unidos para conquistar Hollywood.

Tom Cruise e Ana de Armas são um casal?

Embora não haja nenhuma declaração oficial, a história parece falar por si. Em entrevistas recentes, Ana elogiou a ética de trabalho e a intensidade criativa de Cruise, que ela considera uma figura de apoio e mentor em sua carreira. Cruise, por sua vez, tem sido generoso nos elogios a Ana, chamando-a de atriz brilhante e uma pessoa encantadora.

LEIA TAMBÉM:

“Deve ter doído muito”: revelado o motivo da separação de Ben Affleck e Ana de Armas

Catherine Zeta-Jones reaparece com visual gótico e fãs dizem que está “irreconhecível”

Playlists de líderes e celebridades dos EUA vazam no Spotify: conheça o gosto musical deles

Ambos são conhecidos por serem reservados sobre suas vidas pessoais, mas suas interações públicas e a conexão visível entre eles desencadearam uma onda de entusiasmo entre os fãs.

E embora as redes sociais já fantasiem sobre um futuro “casal poderoso” de Hollywood, uma coisa é certa: Ana de Armas percorreu um longo e fascinante caminho romântico antes de cruzar o caminho de Tom Cruise.