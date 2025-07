“Deve ter doído muito”: revelado o motivo da separação de Ben Affleck e Ana de Armas

Nos últimos meses, as aparições de Tom Cruise com a atriz cubana Ana de Armas alimentaram rumores. Primeiro, eles foram vistos em um passeio de helicóptero no Dia dos Namorados em Londres, depois em eventos sociais e agora, finalmente, o TMZ publicou imagens dos dois de mãos dadas durante uma escapada romântica em Woodstock, Vermont. Passeios tranquilos, compras casuais e sorvetes compartilhados confirmaram o que muitos já suspeitavam: Ana de Armas e Tom Cruise não estão apenas trabalhando juntos, eles estão em um relacionamento.

Ana, que estrela o spin-off de John Wick, A Bailarina, e Tom, que se prepara para o lançamento de Missão: Impossível: O Julgamento Final, parecem ter uma química tão forte fora das câmeras quanto dentro delas.

No entanto, essa nova conexão trouxe o passado de Ana de volta aos holofotes da mídia. Em particular, seu tão comentado relacionamento com Ben Affleck, um romance que cativou o público em meio à pandemia e, após seu fim abrupto, deixou mais perguntas do que respostas até agora.

Por que Ana de Armas e Ben Affleck terminaram?

Ben Affleck e Ana de Armas

Ana e Ben se conheceram no set de ‘Deep Water’, um filme que não só os uniu profissionalmente, mas também marcou o início de um romance intenso que rapidamente se tornou um dos mais falados de 2020. Durante o lockdown da pandemia, eles decidiram morar juntos, e as imagens deles caminhando por Los Angeles, rindo e tomando café, tornaram-se um símbolo de estabilidade emocional em tempos incertos.

Mas esse relacionamento aparentemente sólido terminou logo após o primeiro aniversário, com um telefonema. Embora na época se dissesse que eles estavam “em fases diferentes da vida”, uma nova revelação deixou claro que o motivo era muito mais profundo.

Segundo o Page Six, uma fonte próxima ao ex-casal confirmou o que muitos suspeitavam: “Ana queria filhos. Ela estava na casa dos 30 anos e era um desejo muito importante para ela. Mas Ben não queria se comprometer com isso. Ele já tem três filhos com Jennifer Garner e não estava disposto a expandir a família.”

Essa declaração desmascara a ideia de que a separação foi meramente circunstancial. Foi, na verdade, uma diferença de planos de vida que não pôde ser resolvida. Ana, com 32 anos na época, sonhava em constituir família. Ben, com prioridades diferentes e uma paternidade já consolidada, não compartilhava desse desejo.

Uma despedida fria para um relacionamento intenso

Ana de Armas (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Embora fontes garantam que o término foi amigável, o fato de ter acontecido por telefone gerou polêmica. Alguns próximos à atriz afirmam que foi ela quem tomou a decisão, cansada de esperar por um compromisso que nunca aconteceu. Outros afirmam que foi mútuo e sem ressentimentos. Mas a forma como a despedida — distante, prática e sem encontros presenciais — contrastou fortemente com a paixão que os dois demonstraram durante meses.

Pode um término assim ser realmente cordial quando significa desistir dos próprios sonhos? Essa é a pergunta que muitos se fazem desde então.

A verdade é que Ana de Armas e Ben Affleck viveram um amor intenso, mas destinado a seguir caminhos diferentes. Hoje, com a atriz embarcando em uma nova vida com Tom Cruise, sua história com Ben se torna um lembrete de que, às vezes, o amor não é suficiente. Porque quando os planos de vida não se alinham, nem mesmo a química mais explosiva pode sustentar o futuro.