Catherine Zeta-Jones reaparece com visual gótico e fãs dizem que está “irreconhecível”

Catherine Zeta-Jones deslumbrou na estreia mundial da segunda temporada de “Wandinha”, onde a atriz interpretou magnificamente seu papel como “Mortícia Addams”. A estreia aconteceu em 30 de julho de 2025, no majestoso Central Hall, em Westminster, sobre um icônico tapete roxo que evocava o universo gótico da série dirigida por Tim Burton.

Atrizes como Jenna Ortega, Billie Piper e Emma Myers desfilaram no evento, criando uma atmosfera que mesclava terror, glamour e moda de alto impacto.

Wandinha Netflix

Neste “retorno”, foi a atriz de 55 anos que reafirmou sua posição como uma das principais musas do glam gótico contemporâneo, fundindo a essência de “Morticia Addams” com sua própria assinatura de alta-costura. O resultado foi um look que transcendeu a temática para se tornar uma declaração visual de poder feminino, elegância e teatralidade sofisticada.

Catherine Zeta-Jones retorna à estreia de ‘Wandinha’

Zeta-Jones usou um espetacular vestido preto de alta-costura Stéphane Rolland, que combinava elegância e drama em uma única peça. A silhueta frente única com decote alto apresentava um recorte em formato de fechadura que se estendia em direção ao abdômen, adicionando sensualidade sem perder a sofisticação, ecoando a tendência do estilo “método de vestir”.

Babados 3D em malha estruturada decoravam a saia, criando um efeito fluido e escultural, como se fosse um céu estrelado gótico que se movia com ela. O vestido também incluía uma fenda lateral altíssima na saia que revelava suas pernas, com saltos transparentes estilo meia arrastão de vinil, acrescentando ousadia visual ao conjunto.

Para seu look de beleza, a atriz optou por um coque alto estilo bailarina, elegante e funcional, para acentuar o decote do vestido. Sua maquiagem homenageou o visual gótico com olhos esfumados, sombras bordô, cílios dramáticos e destacados e lábios roxo-escuros ou bordô intenso. Brincos de ouro estilo chandelier completaram a sutil homenagem à sua personagem icônica, Mortícia Addams.

Além disso, a atriz deu um toque diferente ao visual que Anjelica Huston usou quando interpretou Mortícia Addams. Em vez de imitar diretamente o estilo clássico, Catherine Zeta-Jones reinterpretou a estética com uma abordagem mais contemporânea, minimalista e teatral.

Essa interpretação foi descrita como uma mistura de elegância cinematográfica moderna com detalhes visuais sombrios e simbólicos.

Catherine Zeta-Jones surpreende com sua aparição na estreia de ‘Wandinha’

Embora Catherine Zeta-Jones tenha reafirmado seu lugar como uma das mulheres mais elegantes com este look inovador, a atriz desencadeou uma onda de críticas cruéis por sua aparência, com usuários implacáveis com seu visual gótico.

Embora as críticas gerais a Catherine Zeta-Jones na estreia de ‘Wandinha’ tenham sido majoritariamente positivas, surgiram comentários negativos sobre sua aparência, com acusações de que ela teria se submetido a uma série de tratamentos estéticos no rosto. Os haters comentaram: “O que aconteceu com ela?”, “Meu Deus! O que ele fez com o rosto dela?”, enquanto outros a defenderam, dizendo: “Existe uma coisinha chamada envelhecimento, mas vamos lembrar: ela foi uma das mulheres mais bonitas do mundo, e ainda é.”