Com 26 anos de diferença, Tom Cruise confirma romance com Ana de Armas: conheça o histórico amoroso do ator

Tom Cruise se consolidou como um dos atores mais icônicos e requisitados de Hollywood. Seu carisma, sua dedicação total às cenas de ação e sua capacidade de se reinventar o tornaram uma lenda viva do cinema. De ‘Top Gun’ à saga ‘Missão: Impossível’, Cruise tem sido sinônimo de adrenalina e talento diante das câmeras. No entanto, embora sua imagem pública seja a de um galã magnético, sua vida amorosa tem sido marcada por relacionamentos intensos, de alto nível e, às vezes, controversos.

Tom Cruise e Ana de Armas confirmam o que todos suspeitavam

Nos últimos meses, as aparições de Tom Cruise com a atriz cubana Ana de Armas alimentaram rumores. Primeiro, eles foram vistos em um passeio de helicóptero em Londres no Dia dos Namorados, depois em eventos sociais e agora, finalmente, de mãos dadas em um refúgio romântico em Woodstock, Vermont.

Fotos divulgadas pelo TMZ mostram o casal curtindo um dia relaxante, passeando, fazendo compras e tomando sorvete, confirmando o que muitos fãs suspeitavam: mais do que uma relação de trabalho, há uma conexão especial entre eles. Ana, que estrela o spin-off de John Wick, ‘A Bailarina’, e Tom, cujo próximo filme, ‘Missão: Impossível: O Julgamento Final’, estreia, parecem compartilhar não apenas projetos, mas também uma conexão que vai além disso.

Ela mesma comentou sobre como é especial trabalhar com Tom, destacando sua ética, seu nível de exigência e o papel de mentor que ele desempenhou para ela. Por sua vez, Cruise tem sido cheio de elogios à atriz, a quem admira por seu talento e dedicação.

O histórico de amor de Tom Cruise

Tom Cruise Tom Cruise Foto: Getty Images (Joe Maher/Getty Images)

Embora seu relacionamento com Ana de Armas seja um dos mais comentados da atualidade, Tom Cruise passou décadas estrelando romances que cativaram e surpreenderam Hollywood e o público mundial.

Melissa Gilbert: Antes de se tornar famoso, Tom teve um breve romance com a estrela de ‘A Casa na Pradaria’. Embora não tenha havido intimidade, Melissa se lembra com carinho de um “beijo muito bom”.

Heather Locklear: Em meados da década de 1980, Cruise namorou a atriz de ‘Melrose Place’. Foi mais um encontro amigável do que um romance formal, mas a química era evidente.

Rebecca De Mornay: Durante as filmagens de ‘Negócio Arriscado’, Tom e sua colega de elenco tiveram um romance intenso nos bastidores, com uma conexão tão forte quanto na tela.

Cher: Na década de 1980, a lendária cantora e o jovem ator tiveram um romance breve, mas apaixonado. Anos depois, Cher o incluiu em seu “top 5 dos melhores amantes”.

Mimi Rogers: Ela foi a primeira esposa de Cruise. Eles se casaram em 1987 e, além de iniciarem a vida conjugal, ela o apresentou à Cientologia. Eles se divorciaram em 1990.

Nicole Kidman e Tom Cruise Os famosos atores adotaram duas crianças quando estiveram casados (Patrick Riviere/Getty Images)

Nicole Kidman: Seu relacionamento mais duradouro e notório. Eles se casaram em 1990, adotaram duas crianças e atuaram em vários filmes. No entanto, o casamento terminou em 2001, em meio a rumores sobre o papel da Cientologia no rompimento.

Penélope Cruz: Após se conhecerem no set de Vanilla Sky, eles iniciaram um relacionamento discreto e respeitoso que durou cerca de três anos. Longe de ser um escândalo, o romance foi um dos períodos mais estáveis da vida amorosa do ator.

Katie Holmes: O romance mais notório de Cruise. A história deles começou como um conto de fadas, com declarações apaixonadas (incluindo o famoso pulo no sofá da Oprah). Eles se casaram em 2006, tiveram sua filha Suri, mas se separaram em 2012, em meio a intensa cobertura da mídia e tensões com a Igreja da Cientologia.

Tom Cruise e Suri (Amy Sussmany / Matias J. Ocner, Carl Juste : Miami Herald., APjpg/Getty Images / AP)

Rumores e amizades especiais

Embora os romances do ator tenham sido amplamente divulgados, houve outras celebridades, como Sofía Vergara, Scarlett Johansson, Cameron Díaz, Laura Prepon e Vanessa Kirby, com quem o ator levantou suspeitas de “algo mais”, mas nada foi confirmado.

Fãs alertam Ana de Armas sobre Tom Cruise

Após a confirmação pública do romance entre Tom Cruise e Ana de Armas, não faltaram comentários nas redes sociais alertando a atriz sobre o histórico do ator. Para muitos fãs, Cruise representa um “sinal de alerta” romântico devido aos relacionamentos intensos e, às vezes, complicados que teve, especialmente com suas ex-esposas Nicole Kidman e Katie Holmes.

Os fãs temem que Ana repita o histórico de tensão, sigilo e pressão externa que marcou seus rompimentos anteriores, muitos ligados à forte influência da Igreja da Cientologia na vida pessoal do ator.