Guillermo del Toro revela as primeiras imagens de Frankenstein, causando entusiasmo nas redes sociais

Frankenstein de Guillermo del Toro já tem as primeiras imagens reveladas

O monstro retorna com uma nova alma. A Netflix revelou as primeiras imagens de Frankenstein, a aguardada adaptação do clássico de Mary Shelley, dirigida pelo multipremiado Guillermo del Toro. O lançamento está previsto para novembro de 2025 e reúne um elenco estelar liderado por Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth.

ANÚNCIO

Este é um dos projetos cinematográficos mais ambiciosos do ano, um projeto que o cineasta persegue há mais de duas décadas. Sob o olhar do cineasta, o filme explorará não apenas a criação do monstro, mas também os dilemas morais de poder, solidão, amor e rejeição.

Uma história com a qual del Toro sonhou quando criança

Guillermo del Toro compartilhou o quão pessoal este projeto tem sido para ele. “Li Frankenstein pela primeira vez quando criança, e assistir Boris Karloff foi quase uma experiência religiosa. Monstros se tornaram meu sistema de crenças.”

O diretor de A Forma da Água confessou que esta adaptação representa o ápice de uma obsessão criativa que moldou muitos de seus filmes, de Hellboy a Pinóquio. “Eu queria fazer este filme antes mesmo de ter uma câmera. Venho buscando ativamente isso há 25 anos”, declarou.

Frankenstein de Guillermo del Toro já tem as primeiras imagens reveladas (Foto: Netflix)

A Trama: Ciência, Ego e Tragédia

O filme é baseado no romance Frankenstein; ou, o Moderno Prometeu, de Mary Shelley, publicado em 1818. Conta a história de Victor Frankenstein, um cientista brilhante, porém arrogante, que desafia os limites da vida e da morte ao criar uma criatura além de seu controle. A tragédia paira sobre o criador e sua criação.

Oscar Isaac interpreta o atormentado Dr. Frankenstein, enquanto Jacob Elordi interpreta a criatura. Mia Goth completa o triângulo central como Elizabeth Lavenza, noiva de Victor.

Frankenstein de Guillermo del Toro já tem as primeiras imagens reveladas (Foto: Netflix)

Frankenstein de Guillermo del Toro já tem as primeiras imagens reveladas Frankenstein. Jacob Elordi as The Creature in Frankenstein . Cr. Courtesy of Netflix © 2025. (Foto: Netflix/Courtesy of Netflix)

Por que este remake é importante?

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

A chocante minissérie de duas partes baseada em fatos reais que é sucesso na Netflix

“Velha demais para isso”: J.Lo recebe críticas cruéis após sensual dança de “solteira” em seu aniversário

Aclamado e chocante filme está saindo da Netflix e você não pode perder: um clássico viciante

A abordagem de Del Toro ao clássico não é apenas mais uma abordagem do clássico, mas um ato profundamente pessoal. Sua filmografia é marcada pela compaixão pelos “monstros” marginalizados e incompreendidos. Este Frankenstein busca não apenas o horror, mas também a emoção e a reflexão sobre a alma humana. O filme também marca o retorno de Del Toro à direção após o sucesso de Pinóquio (Oscar de Melhor Animação em 2023), reafirmando sua aliança com a Netflix e seu lugar como um dos cineastas mais singulares e respeitados do cinema contemporâneo.

Frankenstein de Guillermo del Toro já tem as primeiras imagens reveladas (Foto: Netflix)

Frankenstein de Guillermo del Toro já tem as primeiras imagens reveladas FRANKENSTEIN. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025. (Foto: Netflix/Ken Woroner/Netflix)