Aclamado e chocante filme está saindo da Netflix e você não pode perder: um clássico viciante

Exterminador do Futuro 2

Todo mês, o catálogo de filmes, séries, minisséries e documentários disponíveis na Netflix muda, seja pelo lançamento de novas produções ou porque outras seguem o caminho inverso e saem do serviço de streaming.

E, por via das dúvidas, um filme aclamado e frenético vai sair da plataforma nos próximos dias, e você tem pouco tempo para assisti-lo.

Do que se trata “O Exterminador do Futuro 2”?

É “O Exterminador do Futuro 2”, uma verdadeira joia do gênero de ação e ficção científica dos anos 1990 e, para muitos, uma das poucas produções em que a sequência é superior ao original.

Terminator 2 (TriStar Pictures)

“Dois Exterminadores chegam do futuro para rastrear o filho pequeno de Sarah Connor, John. Um dos ciborgues está programado para eliminá-lo; o outro, para protegê-lo.”

É assim que a plataforma descreve este filme, lançado originalmente em 1991 e com duração de 131 minutos.

O Elenco de “T2”

O filme é dirigido por James Cameron, e o elenco inclui nomes como:

Arnold Schwarzenegger

Linda Hamilton

Edward Furlong

Robert Patrick

Earl Boen

Joe Morton

Crítica Especializada: Elogios a James Cameron

O filme também foi aclamado pela crítica. A Variety declarou que:

“Assim como fez com ‘Alien’, o diretor James Cameron mais uma vez pegou um filme de ficção científica de primeira linha e criou uma sequência que é, em muitos aspectos, muito mais impressionante.”

Enquanto isso, Janet Maslin, do The New York Times, observou que:

“Cameron entrega um épico de ritmo acelerado com efeitos especiais emocionantes que mais do que justifica o enorme orçamento e melhora significativamente o estilo visual poderoso, porém rudimentar, do primeiro filme.”

Quando “O Exterminador do Futuro 2” sai da Netflix?

Assim, se você gosta de filmes de ação e ficção científica, se nunca viu esta produção, ou se quer revisitá-la, revivê-la, você tem até 31 de julho para assistir a “O Exterminador do Futuro 2”.