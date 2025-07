A chocante minissérie de duas partes baseada em fatos reais que é sucesso na Netflix

Entre as diversas produções do catálogo da Netflix, uma das preferidas dos espectadores são as docuseries, aquelas minisséries documentais curtas baseadas em fatos reais que contam casos chocantes ou chocantes.

E justamente uma minissérie dessas chegou recentemente à plataforma e já está no top 10 das mais assistidas.

Trata-se de “Angi: Crime e Mentiras”, uma minissérie documental de apenas dois episódios dirigida por Carlos Agulló.

Angi: Crime e mentiras (Netflix)

“Barcelona, 2008. Uma mulher é encontrada morta após um suposto encontro íntimo, e as suspeitas logo recaem sobre sua amiga Angi... e suas múltiplas identidades.”

É assim que a plataforma descreve esta produção, baseada em fatos reais de um caso que teve profundo impacto na Espanha.

No entanto, a série documental estreou três meses após o tribunal ordenar sua suspensão e agora reapareceu inesperadamente no catálogo, de acordo com a imprensa espanhola.

Vale a pena assistir a “Angi: Crime e Mentiras”?

Então, se você gosta de séries curtas, minisséries baseadas em casos reais ou do gênero true crime, “Angi: Crime e Mentiras” é uma nova alternativa para assistir na Netflix.