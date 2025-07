“Velha demais para isso”: J.Lo recebe críticas cruéis após sensual dança de “solteira” em seu aniversário

Jennifer Lopez está comemorando seu 56º aniversário em grande estilo, e ela está fazendo isso do jeito que só ela sabe: com música, brilho, energia e muita atitude. 2025 marca seu primeiro aniversário oficialmente solteira após seu divórcio de Ben Affleck, e longe de esconder nada, a diva do Bronx decidiu comemorar com uma mensagem clara: ela está mais viva, mais forte e sensual do que nunca. No entanto, sua maneira de comemorar não agradou a todos e, como é costume nas redes sociais, as críticas não demoraram a chegar.

ANÚNCIO

Usando um deslumbrante vestido prateado sem costas, J.Lo compartilhou um trecho da celebração que realizou na Turquia durante uma pausa de sua turnê Up All Night: Live in 2025.

Cercada por amigos, dançarinos e um bolo monumental de três andares coroado com as letras “J.Lo”, a cantora dançou ao ritmo de seu novo single “Birthday”, segurando um copo em uma das mãos e movendo os quadris no ritmo. O momento viralizou não apenas por sua energia, mas também pelos comentários que gerou.

J.Lo criticada por “não agir de acordo com sua idade”

A comemoração de J.Lo, que para muitos foi uma demonstração de empoderamento, alegria e liberdade, desencadeou uma onda de comentários negativos nas redes sociais. Alguns usuários a criticaram por sua dança, sua roupa reveladora e a energia com que comemorou seu aniversário: “Ela está velha demais para dançar assim”, “Ela não percebe que é uma dama” e “Ridículo, ela quer continuar sendo uma adolescente”, dizia uma publicação nas redes sociais.

Jennifer Lopez Foi assim a celebração de aniversário de Jennifer Lopez (Instagram)

O curioso é que muitas das críticas não se concentraram em seu talento ou na música, mas exclusivamente em sua idade, seu corpo e sua atitude. Apesar de sua impressionante condição física, seu sucesso profissional e sua constante evolução artística, Jennifer continua sendo alvo de julgamentos que, para muitos, são um claro exemplo de sexismo e dois pesos e duas medidas.

Um aniversário como símbolo de renascimento

Ao contrário de outros anos, desta vez Jennifer Lopez comemorou sozinha. Após um 2024 marcado pelo cancelamento de sua turnê This Is Me... Live e seu divórcio de Ben Affleck, a artista demonstrou uma transformação pessoal e profissional que se reflete tanto em suas novas músicas quanto em sua postura no palco. “Estou feliz do jeito que sou, não preciso de um homem”, disse ela recentemente quando questionada sobre sua vida amorosa.

Jennifer Lopez Jennifer Lopez (Instagram)

Durante seu show pré-aniversário em Antalya, Turquia, a cantora de “Let’s Get Loud” estreou sua nova música “Birthday”, um hino divertido e provocativo que grita celebração, independência e amor-próprio. A letra não deixa dúvidas: “Nome no topo do bolo, é meu aniversário / Vou fazer esse famoso rebolado, é meu aniversário.”

ANÚNCIO

Além disso, como parte das comemorações, a cantora também lançou uma edição especial do “J.Lo Latte” em colaboração com uma rede de cafeterias, com sabor de bolo de aniversário e cobertura de confete.

Além das críticas: liberdade ou duas medidas?

O que foi um momento de celebração para alguns, foi “descabido” para outros. A polêmica em torno da dança de J.Lo reabre o debate sobre o preconceito de idade e o machismo que muitas figuras públicas enfrentam: por que se espera que as mulheres mudem de atitude ou de vestimenta quando atingem uma certa idade? E por que os homens são aplaudidos por sua rebeldia, enquanto as mulheres são punidas?

LEIA TAMBÉM:

“Que pernas lindas!” Jamie Lee Curtis impressiona com minivestido vermelho aos 66 anos

Duas décadas depois de ignorá-la, Brad Pitt quebra o silêncio sobre Jennifer Aniston e seu novo namorado

JLo impressiona com calça ousada de cintura baixa e redes sociais notam detalhe surpreendente

Jennifer Lopez parece desinteressada em se conformar a essas expectativas. Aos 56 anos, ela continua lotando estádios, lançando músicas, abrindo empresas e dançando como se o tempo parasse. E por que não faria isso?