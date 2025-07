Karma? Ex-mulher de Chris Martin é contratada por empresa de CEO infiel do escândalo Coldplay

O escândalo que abalou a empresa de tecnologia Astronomer após a infidelidade viral de seu ex-CEO Andy Byron continua a tomar rumos inesperados. Agora, em uma atitude que muitos interpretam como uma lição de karma, a empresa contratou Gwyneth Paltrow, ex-esposa do vocalista do Coldplay, Chris Martin, como porta-voz temporária.

Gwyneth Paltrow assume o microfone... agora em nome da Astronomer

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais e no site oficial da empresa, Paltrow aparece sorrindo, dando as boas-vindas aos novos visitantes do site da Astronomer, empresa especializada em automação de fluxo de dados com Apache Airflow.

“Agradecemos o seu interesse na Astronomer. Olá, sou Gwyneth Paltrow. Fui contratada temporariamente para falar em nome dos mais de 300 funcionários da Astronomer”, começa a atriz vencedora do Oscar. Em tom descontraído, o empreendedor explica que a empresa recebeu uma onda de atenção desde o escândalo envolvendo Andy Byron e Kristin Cabot — ambos casados — que foram flagrados por uma câmera de beijo em um show do Coldplay em 16 de julho, em um momento de evidente intimidade que foi transmitido para todo o estádio e viralizou nas redes sociais.

Paltrow, sem mencionar o escândalo diretamente, faz uma referência sutil ao fenômeno midiático:

“Estamos animados que tantas pessoas tenham descoberto um novo interesse na automação do fluxo de trabalho de dados.”

E ela conclui com elegância:

“Agora, voltaremos ao que fazemos de melhor: entregar resultados inovadores aos nossos clientes.”

O escândalo que mudou tudo

A aparição inesperada de Gwyneth Paltrow acontece poucos dias após a renúncia de Andy Byron ao cargo de CEO da Astronomer, seguida pela saída de Kristin Cabot, diretora de pessoal da empresa.

Tudo isso surgiu de imagens que os mostravam carinhosamente durante um show do Coldplay, enquanto o cantor Chris Martin brincava no palco: “Ou eles estão tendo um caso... ou são apenas muito tímidos.”

Os dois executivos eram casados com outras pessoas, o que gerou uma onda de reações, memes e especulações. A história terminou com sua renúncia, investigações internas e uma mudança na reputação da Astronomer... que agora tenta capitalizar o momento com humor e estratégia.

Coincidência estratégica ou jogada de marketing?

O astrônomo não emitiu nenhuma declaração adicional após a publicação do vídeo de Gwyneth Paltrow, mas sua aparição gerou uma onda de comentários nas redes sociais.

Enquanto isso, a Astronomer mantém sua agenda corporativa, com seu evento Beyond Analytics confirmado para setembro, e Paltrow como uma figura inesperadamente visível em meio à atenção da mídia.