Harry Styles lança vibrador e esgota em uma hora; veja quanto custa

O ícone pop britânico Harry Styles surpreendeu o mundo com o lançamento de seu primeiro vibrador através da marca Pleasing, e foi um sucesso imediato: o produto esgotou em apenas uma hora.

A nova linha, chamada “Pleasing Yourself”, representa a incursão de Styles no mundo do bem-estar sexual, uma iniciativa aplaudida por muitos fãs por sua abordagem inclusiva, educativa e sem tabus.

Quanto custa o vibrador de Harry Styles?

De acordo com a loja oficial Pleasing, o vibrador de dupla face custa 68 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 380,00 na taxa de câmbio atual.

O produto foi projetado para proporcionar prazer externo e interno, com um design minimalista em tons de rosa pastel, dois motores independentes e múltiplas velocidades. Também foi desenvolvido em colaboração com a educadora sexual Zoë Ligon, conhecida por seu trabalho em saúde sexual inclusiva.

Esgotado em uma hora

O lançamento foi tão bem-sucedido que o vibrador esgotou em menos de uma hora após seu lançamento. A demanda foi especialmente alta durante a inauguração da loja pop-up “Pleasing Pleasure Shop” em Nova York, onde os participantes puderam experimentar os produtos de uma forma imersiva.

Além do vibrador, a coleção inclui um lubrificante íntimo que também está fora de estoque em várias regiões, com promessa de reposições e futuras colaborações com a Planned Parenthood, organização com a qual a Pleasing trabalha para promover a educação sexual.