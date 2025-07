Duas décadas depois de ignorá-la, Brad Pitt quebra o silêncio sobre Jennifer Aniston e seu novo namorado

Com mais de três décadas de carreira, Jennifer Aniston se tornou uma das estrelas mais queridas de Hollywood. Não apenas por seu papel inesquecível como Rachel Green em Friends, mas também por seu carisma, autenticidade e resiliência pessoal. Ao longo de sua carreira, ela viveu romances que marcaram a cultura pop, como seu casamento com Brad Pitt, com quem teve um relacionamento intenso que terminou em 2005, após cinco anos de casamento. Embora os dois tenham seguido caminhos separados — ele com Angelina Jolie e ela, mais tarde, com Justin Theroux —, a sombra daquele relacionamento de alto perfil nunca parou de gerar manchetes.

ANÚNCIO

Agora, aos 56 anos, a atriz parece estar vivendo uma nova fase romântica. Embora não tenha confirmado nada oficialmente, tudo indica que Jennifer começou um relacionamento com Jim Curtis, coach transformacional, autor e especialista em hipnose. O novo galã foi visto curtindo férias românticas em Maiorca com Aniston, junto com seu amigo íntimo Jason Bateman e sua esposa, Amanda Anka.

As imagens íntimas geraram uma onda de reações nas redes sociais. Muitos fãs celebraram este novo capítulo para a atriz, afirmando que “já era hora de ela ter seu final feliz”.

Brad Pitt quebra o silêncio sobre o novo amor de Jennifer

Mas o que ninguém esperava era que, quase duas décadas após o divórcio, Brad Pitt quebraria o silêncio para falar, pela primeira vez em muito tempo, sobre Jennifer Aniston e seu novo parceiro. De acordo com o Daily Mail, uma fonte próxima ao ator de Clube da Luta disse que Pitt “não poderia estar mais feliz” por ela.

Brad Pitt F1 The Movie (@F1movie)

“Brad não poderia estar mais feliz por Jen ter encontrado o amor com esse cara que parece tão em sintonia com ela”, revelou a fonte. “O casamento deles terminou há 20 anos, mas ele nunca perdeu o afeto por ela. Quando você encontra a pessoa certa, tudo no mundo se encaixa. Ele espera que o mesmo aconteça com Jen.”

As declarações surpreenderam não apenas pelo conteúdo, mas também pelo momento. Brad Pitt está atualmente em um relacionamento com a designer de joias Inés de Ramón e tem buscado reconstruir sua imagem pública após os anos controversos que se seguiram ao divórcio de Angelina Jolie. Da batalha judicial com a atriz às acusações de violência doméstica, Pitt tem tentado se retratar como uma versão mais sóbria, vulnerável e consciente de si mesmo.

Para alguns analistas de entretenimento, seus comentários sobre Aniston podem ser vistos como uma forma de encerrar publicamente um ciclo ou até mesmo suavizar a percepção de seu histórico romântico.

ANÚNCIO

Quem é Jim Curtis, o novo namorado da atriz?

Jim Curtis Ele é o novo interesse romantico de Jennifer Aniston (Instagram)

Jim Curtis não é uma figura convencional de Hollywood. Coach, escritor e “mestre hipnotizador”, ele dedicou sua carreira a ajudar outras pessoas a se curarem emocionalmente. Seu foco em bem-estar e crescimento pessoal parece ressoar com a filosofia de vida de Jennifer, que recentemente confessou ter recorrido à hipnose para superar o medo de voar.

De acordo com a Us Weekly, os amigos da atriz também aprovam o relacionamento. “Ela pode relaxar com Jim e ser ela mesma”, disse uma fonte. Eles também apontam que Curtis representa uma “lufada de ar fresco” na vida de Jennifer e que ela poderia até estar aberta a um relacionamento sério.

LEIA TAMBÉM:

5 K-dramas na Netflix que vão curar seu coração sem precisar entender coreano

“Grande” anúncio do 40º aniversário de Dragon Ball deixa muitos fãs decepcionados

“Que pernas lindas!” Jamie Lee Curtis impressiona com minivestido vermelho aos 66 anos

As redes sociais aplaudiram o gesto de Brad Pitt, embora haja quem o considere desnecessário. “Jennifer não precisa da aprovação dele para ser feliz”, escreveram alguns usuários. Outros, no entanto, viram o gesto como um gesto maduro e respeitoso, uma espécie de reconciliação simbólica que mostra que, afinal, os dois seguiram em frente.