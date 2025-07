Irreconhecível! Mulher que perdeu 227 kg exibe corpo impressionante após cirurgia plástica

O caso de Tammy Slaton causou comoção devido ao procedimento ao qual ela se submeteu para perder pouco mais de 227 kg enquanto participava de um dos programas mais populares do TLC, “Quilos Mortais”, onde ela e sua irmã participaram de um especial chamado “Irmãs de 450 kg”.

A jovem de 38 anos começou o programa em 2020, pesando um total de 317 kg, reduzindo seu peso para 90 kg. Ela mesma expressou sua empolgação com essa mudança em seu corpo: “Será que estou enxergando as coisas errado? 90 kg. Não me lembro da última vez que fui tão pequena. Às vezes, as pessoas até me dizem que pareço menor do que minha irmã Amy, o que era impossível no início desta jornada.”

Em um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais, seu médico, Eric Smith, pode ser visto anunciando que ela finalmente se candidataria à cirurgia de remoção de pele, observando: “Ela conquistou isso com esforço constante e dedicação absoluta.”

Em relação à cirurgia, Tammy Slaton estava animada com a mudança, que lhe permitiria ver os resultados de uma luta de cinco anos para atingir o peso ideal, que ainda continua:

“Só a dor e o medo de como ficarei depois (...)“Estou tão acostumada a ver tudo isso pendurado nos meus braços, e agora, quando acordo no domingo ou sábado, não vou aguentar mais. Vou parecer meio normal na cara. É assustador, mas gratificante ao mesmo tempo.”

Tammy Slaton Tammy Slaton/Instagram

Esta é a aparência de Tammy Slaton após a cirurgia de remoção de pele

Era de conhecimento geral que a cirurgia de Tammy Slaton não permitiria que o público visse a mudança em sua aparência, pelo menos alguns meses após o inchaço diminuir. No entanto, a nativa do Kentucky compartilhou recentemente uma foto na qual finalmente exibiu sua silhueta mais esbelta, usando apenas uma cinta preta.

Tammy Slaton Instagram: @queetammy86 (Instagram: @queetammy86)

Na publicação, ela acrescentou uma mensagem expressando sua empolgação com a mudança e agradecendo a todos que estiveram ao seu lado durante sua jornada de perda de peso, que continua sendo uma das postagens mais comentadas nas redes sociais:

“Muita coisa mudou em mim ao longo dos anos; e agora sou essa mulher incrível. Não poderia ser mais grata e abençoada por ter o apoio e o amor não apenas dos meus fãs e melhores amigos, mas também da minha namorada e, claro, da minha família.”

A esta publicação, ela adicionou mais uma foto com a irmã, mostrando sua evidente perda de peso após cinco anos de esforço e perseverança, mudando seus hábitos alimentares para um estilo de vida mais saudável.