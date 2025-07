Esta série colombiana da Netflix é uma joia imperdível: 8 episódios são suficientes para te fisgar

As séries colombianas conquistaram um lugar especial no catálogo da Netflix graças à sua qualidade narrativa, atuações impactantes e tramas que combinam drama, história e realidade social. De sucessos como “A Rainha do Sul” e “Narcos” a produções recentes como “Cem Anos de Solidão”, a Colômbia demonstrou um toque narrativo único que cativa o público global.

E se há algo que elevou ainda mais seu impacto, foi a adaptação de obras literárias para o formato de minissérie ou série limitada. Nesse contexto, a Netflix investiu pesado em “Delírio”, produção inspirada no aclamado romance de Laura Restrepo, que acaba de ser lançada e já está entre as séries mais assistidas da plataforma.

“Delírio”: drama psicológico, segredos de família e violência na Colômbia dos anos 1980

“Delírio” é uma série em oito partes que mergulha nos recantos mais obscuros da mente humana, do amor e do passado. Ambientada na turbulenta Colômbia dos anos 1980, a história começa quando Fernando Aguilar, professor universitário de literatura, retorna a Bogotá após uma curta viagem e encontra sua esposa, Agustina Londoño, em um estado de delírio inexplicável.

Sem respostas claras e completamente desorientada, Agustina perdeu a noção dos dias anteriores. O que deveria ser um reencontro cotidiano se transforma em um mistério psicológico. Fernando inicia uma corrida contra o tempo para reconstruir os eventos e descobrir o que a levou à beira da loucura. Ao longo do caminho, antigos amores secretos emergem, como o enigmático Midas, e a dinâmica disfuncional da família Londoño, marcada por silêncios, excessos e traumas herdados, vem à tona. A série, dirigida por Julio Jorquera e Rafael Martínez, destaca-se não apenas pelo roteiro, adaptado com precisão e respeito ao material original, mas também pela estrutura narrativa fragmentada, que permite ao espectador entrar na mente de Agustina, reviver seu passado e compreender como a violência externa e interna a destruiu.

Um elenco repleto de estrelas e uma história que retrata a Colômbia mais dura

Estrelada por Paola Turbay, que se destaca em seu papel como Agustina, “Delírio” conta com um elenco de primeira linha: Juan Pablo Raba, Estefanía Piñeres, Juan Pablo Urrego, Salvador del Solar, César Mora, entre outros. A solidez das atuações e a profundidade emocional dos personagens foram amplamente comentadas nas redes sociais, alimentando o boca a boca, que rapidamente a impulsionou para o Top 10 da Netflix em vários países.

Mas “Delírio” não é apenas um drama intimista. É também uma série que retrata de forma crua e sensível o contexto social e político colombiano, marcado pelo narcotráfico, conflitos armados e uma sociedade conservadora que silenciava as mulheres e ocultava os transtornos mentais. A minissérie consegue equilibrar a narrativa pessoal com uma visão crítica do país, algo que Laura Restrepo desenvolveu com maestria em seu romance publicado em 2004.

Uma experiência intensa

Para quem busca mais do que entretenimento, “Delírio” oferece uma experiência profunda, repleta de simbolismo e reflexões sobre amor, memória, sanidade e laços familiares. É uma série que exige atenção, mas que recompensa com emoção, beleza visual e uma história inesquecível.

Desde sua estreia em 18 de julho, “Delírio” se tornou uma das maiores surpresas do ano para o público de língua espanhola e mais uma prova de que a ficção colombiana vive um grande momento internacional.