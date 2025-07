Todos aguardavam ansiosamente esta série de época: promete superar todas as suas expectativas

Do sucesso estrondoso de ‘Bridgerton’ a ‘The Crown’, a Netflix provou que dramas de época não são apenas sinônimos de elegância, mas também de cativar o público global. Vestidos suntuosos, mansões, amores impossíveis e escândalos sociais intermináveis fazem dessas produções um refúgio perfeito para os espectadores. E para os fãs de romances clássicos, há uma ótima notícia: ‘Orgulho e Preconceito’ está de volta.

A plataforma de streaming está trabalhando em uma nova adaptação do icônico romance de Jane Austen, desta vez em formato de minissérie em seis partes. Escrita pela renomada autora e roteirista Dolly Alderton (Tudo o que Sei Sobre o Amor) e dirigida por Euros Lyn (Heartstopper), a série promete ser uma abordagem fiel ao espírito da obra original, mas com uma abordagem inovadora para uma nova geração.

Eles estrelarão a série ‘Orgulho e Preconceito’

Emma Corin Emma Corin protagonizará a série 'Orgulho e Preconceito' (Netflix)

A dupla principal gerou grande entusiasmo entre os fãs do drama britânico. Emma Corrin, conhecida por sua interpretação da Princesa Diana em The Crown, assumirá o papel icônico de Elizabeth Bennet, enquanto Jack Lowden (Slow Horses) interpretará o sempre enigmático Sr. Darcy. Eles se juntam à aclamada atriz Olivia Colman, que interpretará a inesquecível Sra. Bennet, embora mais detalhes sobre seu papel ainda não tenham sido revelados.

A produção será filmada no Reino Unido este ano e conta com uma equipe criativa que busca honrar o legado de Austen sem perder o frescor que caracteriza as produções contemporâneas. Dolly Alderton declarou:

“Orgulho e Preconceito é o modelo original da comédia romântica. Estou emocionada em trazer de volta esses personagens complexos e cativantes para aqueles que amam esta história e para aqueles que estão prestes a conhecer Lizzie e Darcy pela primeira vez.”

Um clássico que nunca sai de moda

Orgulho e Preconceito Um filme de época que se tornou um clássico (Focus Features)

Publicado em 1813, Orgulho e Preconceito é o segundo romance de Jane Austen e um dos mais influentes da literatura inglesa. A história acompanha Elizabeth Bennet, uma jovem brilhante e determinada que desafia as expectativas sociais do casamento na Inglaterra do século XIX. Seu relacionamento tenso e apaixonado com o Sr. Darcy tem sido replicado, analisado e amado por mais de 200 anos.

Esta nova produção sucede muitas versões memoráveis, como a série da BBC de 1995, estrelada por Colin Firth e Jennifer Ehle, e o filme de 2005, estrelado por Keira Knightley e Matthew Macfadyen, que está até ganhando um relançamento nos cinemas para celebrar seu 20º aniversário.

A Netflix já tentou a sorte com Austen antes, com o filme Persuasão, de 2022, estrelado por Dakota Johnson, embora essa versão tenha dividido opiniões devido ao seu tom mais moderno. No entanto, tudo indica que Orgulho e Preconceito optará por uma adaptação mais tradicional, algo que os fãs de Austen apreciarão.

Quando a série estreia?

Embora ainda não haja uma data oficial de lançamento, a série deve chegar à plataforma em 2025. A produção começará este ano no Reino Unido e as expectativas já são altíssimas.

A Netflix prometeu que esta adaptação será “uma releitura fiel e clássica do livro”, que ressoará com aqueles que cresceram amando Elizabeth e Darcy, mas também cativará aqueles que mal os conhecem.

Então, se você é fã de romances históricos, comece a fazer seu chá e a tirar a poeira de suas edições de Jane Austen, porque Orgulho e Preconceito está prestes a retornar às telas com todo seu drama, inteligência e paixão.