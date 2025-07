Ozzy Osbourne teria feito eutanásia na Suíça após seu último show, rumores ressurgem

A morte de Ozzy Osbourne chocou o mundo inteiro na terça-feira, 22 de julho.

“É com uma tristeza indescritível que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã”, diz um comunicado compartilhado por sua família.

No entanto, a causa oficial da morte do cantor, que foi diagnosticado com Parkinson em 2020, ainda não foi revelada.

Ozzy Osbourne teria feito eutanásia na Suíça após seu último show

Com a morte do vocalista do Black Sabbath, um rumor ressurgiu online de que o cantor havia solicitado eutanásia após realizar seu último show na Inglaterra.

Isso ocorre após declarações feitas por Sharon Osbourne em 2023 no podcast The Osbournes, nas quais ela disse que ela e o marido haviam considerado ir a uma clínica de morte assistida caso a saúde do músico se deteriorasse de forma insuportável.

Ela chegou a mencionar a clínica Dignitas, na Suíça, onde o procedimento seria realizado.

Somado a isso, o cantor, que também se manifestou a favor da eutanásia em entrevistas, declarou diversas vezes seu desejo de morrer após seu último show, fazendo com que o boato ganhasse força novamente.

Kelly Osbourne nega eutanásia de Ozzy Osbourne

No entanto, Kelly Osbourne negou recentemente a história, alegando que se tratava de um absurdo inventado por sua mãe para chamar a atenção.

Ela também negou um vídeo gerado por inteligência artificial no qual o cantor supostamente disse que sabia que iria morrer.

Kelly chamou isso de cruel e pediu que notícias falsas sobre o cantor não fossem divulgadas.