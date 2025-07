“Ela parece muito cansada”: Christina Aguilera desperta preocupação com seu visual de Halloween

Christina Aguilera reviveu sua “era Versace” com um look que usou há mais de 20 anos, gabando-se de que o tempo não passou, parecendo uma verdadeira diva na estreia no West End de “Burlesque: O Musical”, uma adaptação para o palco do filme homônimo, no qual atuou ao lado de Cher.

ANÚNCIO

Sua dramática transformação física tem sido alvo de muitos comentários, já que ela perdeu peso e também revelou um rosto radiante e com aparência muito mais jovem. Alguns suspeitaram que ela havia se submetido ao mesmo tratamento que Lindsay Lohan, já que rumores sugerem que ela e seu dermatologista usaram o estimulador de colágeno “Sculptra”, alegando que esse poderia ser o motivo de sua aparência, além do uso indevido de Ozempic.

Apesar da série de rumores, Christina Aguilera emergiu como uma das estrelas mais proeminentes e tem sido aplaudida por seu estilo impecável e sensual, que continua exibindo aos 44 anos, em suas redes sociais. No entanto, sua recente aparição gerou opiniões divididas.

Christina Aguilera via Instagram

Christina Aguilera usou o mesmo vestido Versace de mais de 20 anos atrás

Só Christina Aguilera poderia realizar tal feito. A famosa cantora usou uma peça sexy de arquivo da Versace. Ela já havia usado o mesmo vestido há mais de 20 anos, em 2003, quando se tornou a musa da marca italiana para a campanha publicitária daquele ano.

A cantora de “Genie in a Bottle” usou um vestido Versace verde-oliva que se destacava com fitas dramáticas no busto que se cruzavam para realçar sua silhueta, criando um formato semelhante a um espartilho que terminava em uma saia assimétrica com leves babados.

Desta vez, ela adicionou um toque contemporâneo com um chanel loiro e selvagem, enquanto seu rosto ostentava uma maquiagem tão dramática quanto a que ela usou para a campanha da marca italiana fundada por Gianni Versace. Seus lábios quase pretos, em tons de violeta, ganharam destaque em meio a uma estética fria e rebelde, que ela complementou com botas pretas de salto baixo.

Usuários atacam Christina Aguilera por seu vestido Versace

O visual de Christina Aguilera gerou uma onda de reações. Enquanto alguns aplaudiram sua aparência bem preservada, exibindo uma peça de arquivo, parece que os haters não ficaram entusiasmados com a ideia de optar por uma maquiagem tão fria e dramática quanto a que a cantora usou.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Kate Middleton e William: seu filho George é um clone de um dos pais e esta foto chocante prova isso

O filme argentino-brasileiro que acaba de chegar e já é sucesso na Netflix

Ozzy Osbourne, ícone mundial do metal e vocalista do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Alguns até expressaram preocupação com a mudança em sua aparência, observando que Christina Aguilera havia “exagerado” nos tratamentos cosméticos e comentando que “ela parece muito deteriorada”.

Esta peça, usada pela cantora de “Lady Marmalade”, tem sido a favorita de outras celebridades, incluindo Bella Hadid, Iris Law e Beyoncé. Beyoncé foi cruelmente comparada a Christina Aguilera, dizendo que este look “pertence” à estrela de “Single Ladies”.