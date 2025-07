Ozzy Osbourne, ícone mundial do metal e vocalista do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Poucas semanas após sua despedida dos palcos, a morte de Ozzy Osbourne, ícone global do metal e vocalista do Black Sabbath, foi confirmada na terça-feira, 22 de julho.

Sua família, liderada por sua esposa Sharon Osbourne, conhecida pela mídia, confirmou a morte do chamado “Príncipe das Trevas”. Osbourne também realizou um grande show de despedida em 5 de julho, cujas imagens viralizaram pelo mundo.

“Uma tristeza maior do que as palavras podem expressar”

“É com uma tristeza maior do que as palavras podem expressar que comunicamos o falecimento do nosso amado Ozzy Osbourne esta manhã”, disse a família em um breve comunicado, que rapidamente viralizou na mídia e nas redes sociais.

O comunicado acrescentou que Ozzy Osbourne “estava com sua família, cercado de muito amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento”, disse a família no comunicado.