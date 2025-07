Kate Middleton e William: seu filho George é um clone de um dos pais e esta foto chocante prova isso

Nesta terça-feira, 22 de julho, o Príncipe George, filho mais velho de William e Kate Middleton, completou 12 anos e, como manda a tradição, seus pais o celebraram em sua conta do Instagram.

Príncipe George comemora 12 anos

Na foto, o mais velho dos três filhos do Príncipe e da Princesa de Gales sorri enquanto veste uma camisa xadrez azul e um colete verde-oliva.

“Feliz 12º aniversário para o Príncipe George!”, escreveram seus pais na publicação, em uma imagem capturada por Josh Sinner.

A foto foi amplamente comentada pelos fãs de Kate Middleton e William, que parabenizaram o jovem príncipe.

Comentários dos fãs: a semelhança com o pai, William

Mas isso não foi o único ponto, já que vários comentários não hesitaram em enfatizar a forte semelhança de George com um de seus pais.

“Ele é um clone do pai!”, “Ele tem os olhos como os do vovô Middleton, mas o sorriso do pai” e “Que jovem bonito ele se tornou: bonito, sereno e cheio de uma confiança silenciosa”, foram algumas das reações, de acordo com o site Hello!.

Vale lembrar que o príncipe George é o segundo na linha de sucessão ao trono e está atualmente entrando em seu último ano em Lambrook antes de prosseguir para o ensino médio.