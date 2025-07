“Ele está horrível”: mudança ‘radical’ de David Beckham, que nem Victoria gostou

David Beckham chocou a internet com sua nova mudança, mais radical do que nunca. Por isso, o famoso jogador de futebol surpreendeu sua esposa, a estilista Victoria Beckham, com sua decisão abrupta que o deixou irreconhecível.

O famoso jogador de futebol compartilhou mais detalhes em suas redes sociais sobre essa mudança, que surpreendeu a todos, incluindo seus próprios filhos. Muitos disseram: “Fiquei feliz”, referindo-se à reação de Romeo, Cruz e Harper Seven ao seu novo corte de cabelo.

David e Victoria Beckham (@davidbeckham/Instagram)

Essa mudança de visual não agradou nem mesmo à própria Victoria Beckham. O primeiro “erro” que David Beckham teria cometido foi não ter ido ao seu cabeleireiro de confiança, o que resultou em um corte arriscado que gerou uma onda de risos entre seus filhos e esposa, que, com sua honestidade característica, não hesitou em demonstrar seu descontentamento.

David Beckham muda de visual e esta foi a reação de Victoria Beckham

A mudança de visual que viu David Beckham com a cabeça raspada não só chamou a atenção por sua decisão abrupta, mas também pela reação “sem filtro” de Victoria Beckham, sobre a qual o ex-jogador de futebol confessou:

“Não tem graça. Então, isso aconteceu ontem enquanto eu raspava a cabeça, e como você pode ouvir, minha esposa não achou graça nenhuma. Victoria, você não precisa ser sempre tão honesta”, confessou David Beckham, após confessar que Victoria Beckham, sem hesitar, disse: “Ela está horrível.”

Além disso, o ex-jogador de futebol revelou que seus filhos compartilhavam a opinião de Victoria Beckham: “E sim, crianças têm substância”, referindo-se aos seus filhos Romeo, Cruz e Harper Seven.

Victoria Beckham “odiou” o novo visual de David Beckham e o avisou

No vídeo, David Beckham revela que raspou a cabeça, mas deixou uma mecha de cabelo à mostra, indicando que “havia ido longe demais”, revelando sua calvície após a trava de segurança de seu barbeador ter caído.

Elegante como sempre, Victoria Beckham pode ser ouvida dizendo: “O que você fez?” ao fundo do vídeo, visivelmente surpresa. Mais tarde, a própria estilista lhe disse: “Não ficou bom. Sempre serei honesta com você. Ficou horrível”, ao que o ex-jogador de futebol, triste com o acidente, respondeu: “Não tem graça”.

Ela também disse que seus filhos já têm “horas de conteúdo”, então espera que em breve eles compartilhem conteúdo em suas redes sociais sobre o erro do pai.

David Beckham com seu novo look divertido

LEIA TAMBÉM:

Poucos dias antes, em 17 de julho, o ex-jogador de futebol revelou a Gary Neville, no podcast “Overlap”, que o corte raspado era o seu favorito. “Sempre gostei de cabeça raspada porque era fácil de manter e não havia nada que você precisasse fazer.” Além disso, David Beckham especulou que poderia ser alvo de futuras zombarias familiares por esse erro engraçado que lhe custou sua elegância característica.