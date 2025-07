A chocante minissérie de 8 partes baseada em um romance best-seller que está arrebatando a Netflix

A cada semana, novos filmes, minisséries, séries e documentários chegam à Netflix, ampliando o extenso catálogo de ofertas do serviço de streaming e oferecendo mais opções aos usuários.

Nesse sentido, uma minissérie colombiana chegou nos últimos dias e já está no top 10 das séries mais assistidas.

“Delírio”: a minissérie colombiana que conquista o top 10 da Netflix

Esta é “Delírio”, uma produção em oito partes baseada no romance de Laura Restrepo.

“Retrata a história de Fernando Aguilar, um professor universitário de literatura que, no início dos anos 1980, retorna a Bogotá após uma curta viagem e encontra sua jovem esposa, Agustina Londoño, em estado de delírio. O que aconteceu durante os dias em que ele esteve fora, e para o qual ela não consegue explicar nada?”

Delirio (Netflix)

“Aguilar embarca em uma busca desesperada para descobrir o que a levou à beira da loucura, enquanto busca a si mesma no labirinto de sua mente para recuperar a sanidade. A reconstrução de dias perdidos trará notícias do Midas, um amor que ela guardou para si, e as relações turbulentas dentro da família de Agustina também virão à tona.”

É assim que a plataforma descreve esta produção, onde cada episódio tem aproximadamente 60 minutos de duração.

Elenco em Destaque

O elenco inclui nomes como:

Estefanía Piñeres

Juan Pablo Raba

Juan Pablo Urrego

Paola Turbay

Salvador del Solar

Cristina Campuzano

Cesar Mora

José Julián Gaviria

Sara Pinzón

Lucas Buelvas

Guadalupe Mejia

Vale a pena assistir? Veja o que os críticos dizem sobre “Delírio”

A minissérie, por sua vez, recebeu críticas mistas. Nick Bythrow, do Screen Rant, observou que:

“Embora haja muitos elementos visuais bem pensados e justificativas para o conteúdo sexual, os personagens e a história carecem da consistência necessária para reforçar o quão interessante o filme poderia ser.”

Já Jonathan Wilson, do Ready Steady Cut, afirmou: