Que corpão! Selena Gomez exibe nova silhueta com visual deslumbrante em sua festa de aniversário

Selena Gomez teve um fim de semana agitado, comemorando seu 33º aniversário (antecipado) com uma celebração espetacular que muitos já descreveram como “glamurosa”, acompanhada de seu noivo, Benny Blanco, e sua melhor amiga, Taylor Swift.

O aniversário de Selena Gomez é na próxima terça-feira, 22 de julho, mas tudo parece indicar que a fundadora da “Rare Beauty” quis comemorar em grande estilo com suas amigas em uma celebração espetacular, unindo suas pessoas favoritas em um estilo cheio de brilho e glamour. Ela compartilhou um carrossel de fotos que deu aos seus fãs uma visão privilegiada da festa.

Além disso, Selena Gomez compartilhou uma reflexão impactante e um relato do que aconteceu para inaugurar este novo ano pessoal, que promete ser um ponto de virada na vida da cantora. Em setembro, ela pôde dizer “sim” a Benny Blanco, de Montecito, Califórnia, em um casamento que promete reunir a nata de Hollywood e da indústria musical americana.

Selena Gomez e Benny Blanco Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

Selena Gomez exibe corpo espetacular em sua festa de 33 anos

Em meio a balões metálicos, uma estética ao estilo de Las Vegas e um toque de glamour, Selena Gomez comemorou seu 33º aniversário com amigos, com destaque para sua melhor amiga, a cantora Taylor Swift.

Com uma imagem que entrará para a história da cultura pop, Selena Gomez e Taylor Swift posaram juntas em uma pose icônica na decoração da festa de aniversário da ex-estrela de “Os Feiticeiros de Waverly Place”, neste evento com temática dos anos 70, que também contou com a presença da atriz Sofia Carson.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi o visual da cantora de “Single Soon”, que exibiu sua evidente perda de peso em um macacão prateado de lantejoulas e calças boca de sino, que ela cobriu com um casaco de pele bege oversized, recebendo elogios como uma “deusa” e uma “diva”, gabando-se de estar vivendo um dos melhores momentos de sua vida pessoal.

Os convidados da festa de aniversário de Selena Gomez Instagram: @selenagomez (Instagram: @selenagomez)

A mensagem poderosa que Selena Gomez compartilhou em seu aniversário

Selena Gomez também compartilhou uma reflexão impactante sobre a chegada do seu 33º aniversário em 22 de julho, observando que este foi o “ano mais lindo da sua vida”:

“Enquanto me preparo para comemorar meu 33º aniversário, não posso deixar de refletir sobre a incrível jornada que me trouxe até aqui. Este último ano foi realmente o ano mais lindo da minha vida, e devo muito disso a todos vocês.”

“Obrigada pelo seu amor e gentileza inabaláveis. Sejam vocês me incentivando do lado de fora, compartilhando meus altos e baixos ou simplesmente me ouvindo, vocês tornaram este ano inesquecível. Sinto-me extremamente honrada e incrivelmente grata por todo o seu amor.”

“Ao entrar neste novo ano, estou cheia de entusiasmo e esperança pelo que está por vir. Estou ansiosa para compartilhar mais momentos com todos vocês, criar novas memórias e continuar esta linda jornada juntos. AMO TODOS VOCÊS MUITO.”