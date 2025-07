“Nem consigo dizer o que sinto”, diz Caetano Veloso após morte de Preta Gil aos 50 anos

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 50 anos. Ela tratava um câncer no intestino desde 2023.

No momento de sua morte, estava nos Estados Unidos realizando um tratamento e já planejava voltar ao Brasil quando o falecimento ocorreu.

Segundo Gilberto Gil, pai da cantora, a família está organizando o processo de repatriação do corpo.

Muito querida por todos, inúmeros famosos compartilharam mensagens de carinho. Nas redes sociais, Caetano Veloso escreveu: ‘É difícil aguentar’.

Ele escreveu: “Pretinha se foi aos 50. Choro desde que soube. Ela era uma das pessoas mais queridas para mim, desde criancinha. Veio muito em minha cabeça a minicanção de Gil sobre Moreno e ela (que eram primos carnais). Muito difícil aguentar. Penso em Gil. Penso em todos. Nem consigo dizer o que sinto. 💔“.

Outras mensagens de carinho

Ana Maria Braga escreveu:

"Pretinha, você vai fazer muita falta.Sua partida tão precoce deixa um vazio imenso, um buraco no peito difícil de explicar. Mas é impossível não lembrar da sua luz, da sua força, do seu sorriso sempre tão contagiante.Meus sentimentos a toda família Gil, aos amigos, aos fãs.Descanse em paz, minha linda".

Ivete Sangalo postou:

“Meu amor Que caminhada hein! Eu nem sei o que escrever pra vc , porque meu coração tá tão pequenininho. Mas quero lhe dizer que bom que a gente se a encontrou por aqui. Me apaixonei por vc no mesmo instante que nos encontramos. Foi fulminante e ainda é. Não consigo entender essas notícias sobre sua partida. A sua luz tão forte que mesmo com toda essa loucura nos fortalece. Vc tão corajosa minha Pretoca, tão firme e valente. Ah como eu vou sentir sua falta viu. Te amo infinito. Siga meu amor, sem dores, sem tristeza . Siga em paz 🙏🏻“.

Fernanda Paes Lemes escreveu:

“Precisei me reorganizar emocionalmente pra me despedir da melhor forma que eu podia, porém jamais será o suficiente da forma como você merece. Te amarei pra sempre, Tchuca... E a saudade já é imensa. Como preencher o vazio que sua presença tão viva, tão colorida, tão escandalosa e tão amorosa ocupava? Não tem como. Em meu lamento, me dei conta que minha filha não vai crescer com a presença física da Tia Preta, mas ela te conheceu e vai ouvir todas as nossas histórias e vai te admirar, se orgulhar e se inspirar nessa força da natureza que também me inspirou desde o primeiro dia em que nos encontramos. Escrevo isso mais pra mim, porque pra você, eu tive a oportunidade de sempre poder falar tudo que quis pessoalmente. Te amo, Tchuca. Minha Amiga. Minha Preta. Minha estrela. Meu anjo da guarda. Obrigada por tanto! Um beijo imenso em toda família, amigos e fãs.”.

Luciano Huck compartilhou:

“Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou. Ainda não consigo acreditar. Talvez nem queira. Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo. Preta era família. E nós, parte da dela. Ela esteve presente nos momentos mais marcantes e felizes da minha vida. E nas minhas melhores memórias, lá está ela: rindo, vibrando, acolhendo, vivendo intensamente junto com a gente. Vou sentir muitas saudades. MUITAS. Vá em paz, minha irmã querida. Seguiremos por aqui cuidando dos seus e celebrando sua existência em cada lembrança, em cada conversa, em cada sorriso. Te amo — hoje e sempre".