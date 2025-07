Bons filmes na Netflix que farão você acreditar no amor novamente

A Netflix tem um amplo catálogo tanto para amantes sem esperança quanto para aqueles que perderam a fé no amor. Entre comédias românticas, histórias de corações partidos que se transformam em segundas chances e clássicos que nos lembram que o amor verdadeiro nem sempre é perfeito, a plataforma é um paraíso para corações românticos de todas as idades.

ANÚNCIO

Porque sim, o amor pode ser um turbilhão de emoções e, às vezes, tudo o que precisamos é de um bom filme para sentir essa faísca novamente. Seja você um casal, solteiro ou apenas sonhando com uma história digna de um filme, prepare-se: esses filmes na Netflix não vão apenas entretê-lo, como também podem restaurar sua fé no amor.

1. ‘Meu eterno talvez’: amigos, destino... e Keanu Reeves

Filmes Filmes que farão você acreditar no amor novamente (Netflix)

Se você já teve uma amizade que poderia ter sido algo mais, esta história vai tocar seu coração. Sasha (uma chef de sucesso) e Marcus (um músico descontraído) se reencontram após anos separados, apenas para descobrir que sua conexão continua viva.

Com diálogos rápidos, momentos verdadeiramente ternos e uma participação especial inesquecível de Keanu Reeves interpretando a si mesmo (e roubando a cena!), ‘Meu eterno talvez’ é uma comédia romântica que combina humor, nostalgia e segundas chances.

Perfeita para assistir aconchegado com um cobertor macio e seu lanche favorito. Porque às vezes o amor verdadeiro precisa de tempo e uma boa trilha sonora.

2. ‘Alguém especial’: quando o amor dói, mas também cura

Alguém especial (Sarah Shatz)

Quem disse que histórias de amor só são válidas se terminarem bem? ‘Alguém Especial’ nos leva pela mão na jornada emocional de Jenny, uma mulher que acaba de terminar um longo relacionamento e decide viver uma última aventura com suas melhores amigas.

Mais do que uma história romântica, é uma ode ao amor-próprio, à amizade feminina e ao poder de se reconstruir após a dor. Com uma trilha sonora poderosa e cenas que misturam humor e melancolia, este filme é perfeito para uma noite de autocuidado, com lenços de papel incluídos.

ANÚNCIO

3. ‘Garota do Século XX’: nostalgia, juventude e primeiro amor

Filmes Filmes que farão você acreditar no amor novamente (Netflix)

Prepare-se para viajar no tempo para a Coreia do Sul em 1999. Esta joia coreana acompanha Na Bo-ra, uma adolescente que promete ficar de olho no crush do seu melhor amigo enquanto estiver no exterior, mas acaba se apaixonando pelo melhor amigo dele.

Com uma estética retrô adorável, emoções adolescentes cruas e uma história que te acompanha por muito tempo depois dos créditos finais, ‘Garota do Século XX’ é uma carta de amor ao romance juvenil e aos sentimentos que só acontecem uma vez.

4. ‘Nossas Noites’: o amor não tem idade

Filmes Filmes que farão você acreditar no amor novamente (Netflix)

Jane Fonda e Robert Redford estrelam esta história delicada e madura de dois viúvos que encontram consolo na companhia um do outro. O que começa como uma forma de combater a solidão acaba despertando sentimentos profundos.

‘Nossas Noites’ é um lembrete de que o amor pode chegar quando você menos espera e que nunca é tarde para abrir o coração. Um filme caloroso, íntimo e necessário.

5. ‘Orgulho e Preconceito’: um clássico que nunca falha

Se você gosta de amores lentos, cheios de tensão, olhares demorados e palavras não ditas, Orgulho e Preconceito é a sua melhor aposta. Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy são a epítome de um romance que cresce com o tempo, desafiando preconceitos e orgulho.

LEIA TAMBÉM:

“Nem consigo dizer o que sinto”, diz Caetano Veloso após morte de Preta Gil aos 50 anos

Que corpão! Selena Gomez exibe nova silhueta com visual deslumbrante em sua festa de aniversário

Esta é uma série de comédia imperdível que vai levantar seu ânimo

Além da história de amor, esta obra-prima de Jane Austen nos lembra que nem tudo é amor à primeira vista, que gestos silenciosos falam mais alto que buquês de flores e que cada relacionamento tem seu próprio ritmo.