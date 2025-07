Crise final? Meghan e Harry desencadeiam rumores de separação e mudança dos planos familiares

Desde sua renúncia à família real britânica em 2020, Meghan Markle e o Príncipe Harry têm estado sob os holofotes. O casal, que em determinado momento parecia determinado a construir uma nova vida longe dos protocolos monárquicos e da imprensa britânica, envolveu-se em uma série de escândalos, entrevistas explosivas, documentários e declarações que geraram empatia e rejeição em todo o mundo. Mas, em meio ao seu ativismo e projetos pessoais, cada decisão, gesto ou palavra que proferem alimenta teorias sobre uma suposta crise conjugal.

E esta semana não foi exceção. Rumores de distanciamento foram reacendidos quando o Príncipe Harry embarcou em uma viagem solo a Angola, sem a companhia de Meghan ou de seus filhos, para dar continuidade ao legado humanitário de sua mãe, a Princesa Diana. O motivo oficial: preocupações com a segurança. De acordo com fontes próximas ao Duque e à Duquesa de Cambridge, citadas pelo Daily Mail, “o Duque não deixava sua esposa viajar para a Inglaterra por questões de segurança, então não havia como levá-la a Angola para pisar em minas”.

Embora o motivo pareça razoável, imagens de Harry caminhando sozinho por campos minados enquanto se encontrava com o presidente angolano e representantes da The Halo Trust deixaram milhares de internautas se perguntando: Por que Meghan não está lá?

A viagem do Duque não é uma viagem comum. Ela carrega um forte peso emocional e simbólico, pois ele segue os passos da mãe em uma das causas com as quais ela mais se importava. Curiosamente, Harry havia dito meses antes, em entrevista à BBC, que não via um cenário em que pudesse trazer Meghan e seus filhos para o Reino Unido sem segurança oficial. No entanto, agora se fala em um possível retorno à Inglaterra, com um motivo muito convincente: a educação de seus filhos.

A reviravolta inesperada nos planos da família

Meghan Markle e Harry (Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage vía Getty Images)

Em meio a rumores de um rompimento, uma nova reportagem revelou que Harry está considerando seriamente matricular Archie e Lilibet em escolas no Reino Unido, apesar da forte oposição de Meghan à ideia no passado.

Embora ela tenha defendido firmemente a privacidade dos filhos e o ambiente oferecido pela vida atual deles na Califórnia, Harry estaria pensando a longo prazo. De acordo com o ex-mordomo real Grant Harrold, o Duque quer que seus filhos tenham a opção de ingressar na vida pública britânica quando crescerem. Houve até rumores de que eles poderiam frequentar escolas de prestígio como Eton, onde Harry estudou na adolescência.

Embora ainda não tenha havido declarações oficiais, o fato de Harry estar abrindo as portas para um retorno parcial à vida real, enquanto Meghan mantém distância, não passou despercebido.

Meghan Markle Meghan Markle e Harry compartilharam momentos inéditos junto a seus filhos (Instagram)

Decisões como essas — como viagens separadas, desentendimentos sobre educação e diferenças em relação à realeza — só alimentam o debate sobre o futuro do casal. Para muitos fãs, tudo faz parte de um plano estratégico e de prioridades individuais mutuamente respeitadas. Para outros, esses sinais podem ser o prelúdio de uma separação iminente.

Por enquanto, a verdade é que Harry continua comprometido com as causas com as quais se importa, Meghan continua focada em sua vida nos Estados Unidos e, como sempre, o público e a imprensa estarão observando de perto.