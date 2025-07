“Não esconde sua tristeza?”: Selena Gomez é vista com Benny Blanco e expressão causa preocupação

Selena Gomez teve um ano brilhante. Entre novos lançamentos musicais, o sucesso contínuo de Only Murders in the Building e o crescimento imparável de Rare Beauty, a atriz e cantora vive um período de realização profissional.

ANÚNCIO

Seu relacionamento com o produtor Benny Blanco tem sido tema de conversa, especialmente desde que anunciaram o noivado em dezembro de 2024 e vazaram detalhes do que promete ser um casamento íntimo, porém espetacular, em Montecito, Califórnia.

No entanto, nem tudo são flores à primeira vista. Recentemente, um encontro romântico entre o casal voltou a alarmar seus seguidores, não pelo local escolhido ou pelo estilo que ambos usavam, mas pela expressão aparentemente triste de Selena, que foi flagrada visivelmente séria — até mesmo com os olhos inchados, segundo alguns usuários —, gerando uma onda de preocupação nas redes sociais.

Um visual impecável... mas uma expressão preocupante

O casal foi visto do lado de fora do icônico restaurante Giorgio Baldi, em Los Angeles, onde compartilharam um jantar íntimo. Como de costume, Selena deixou claro por que continua sendo um ícone de estilo. A cantora usou um conjunto monocromático preto chique com calças boca de sino e uma jaqueta oversized, que combinou com sandálias Proenza Schouler e um look de beleza moderno, completo com lábios nude brilhantes e ondas suaves no cabelo.

Já Benny Blanco optou por um estilo mais descontraído e boêmio, com calças claras, uma camisa amarela com estampa floral e seu clássico cabelo cacheado. Ambos refletiam suas personalidades e estilos contrastantes, mas o foco não estava nas roupas... e sim no rosto de Selena.

As imagens que rapidamente começaram a circular nas redes sociais mostram a cantora com uma expressão séria e contida. Alguns internautas chegaram a afirmar que ela parecia ter chorado antes de sair. “Por que ela parece triste?”, “É melhor que ela não esteja fazendo ela sofrer”, foram alguns dos comentários repetidos pelos fãs, que não conseguiram evitar a preocupação com o estado emocional da artista.

Problemas no paraíso ou mera especulação?

Selena Gomez Selena Gomez e Benny Blanco (Instagram)

Até o momento, nem Selena nem Benny se pronunciaram sobre o assunto, e não há evidências concretas de que a cantora tenha chorado. Tudo permanece, por enquanto, mera especulação. Não seria a primeira vez que uma expressão interpretada como tristeza soaria o alarme: há alguns meses, uma história em que Selena aparecia chorando também causou comoção, principalmente porque surgiram rumores infundados de que Benny a teria traído com uma de suas amigas, algo que nunca foi comprovado.

ANÚNCIO

Apesar desses momentos de aparente vulnerabilidade, o casal segue em frente com os planos do casamento. Segundo relatos recentes, a cerimônia será realizada em setembro de 2025 e será um evento de dois dias, apenas para amigos próximos e familiares. Entre os convidados mais esperados estão Taylor Swift e seu parceiro Travis Kelce, além de colegas da série e artistas com quem Benny já trabalhou.

O produtor musical descreveu o casamento como “tranquilo, mas incrível”, e uma fonte próxima garantiu que, embora a adaptação à agenda de Taylor tenha sido complicada, Selena sonha em ter sua melhor amiga presente.

LEIA TAMBÉM:

O aclamado filme vencedor do Oscar, favorito de muitos, está deixando a Netflix

Atriz de K-drama Kang Seo Ha morre aos 31 anos; qual foi a causa da morte?

O filme emocionante que chegou na Netflix e está conquistando a todos: é um dos mais vistos

Enquanto isso, o relacionamento de Selena e Benny continua sendo um assunto de conversa online, e sua aparição pública mais recente só coloca mais lenha na fogueira. Foi apenas uma noite ruim? Ou há uma crise? A verdade é que, para os fãs de Selena, sua felicidade é prioridade, e qualquer sinal de desconforto ou tristeza não passa despercebido.