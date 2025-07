“Nada elegante”: Anne Hathaway recebe duras críticas por seu look de minissaia aos 42

Anne Hathaway foi flagrada saindo de uma reunião em Nova York no dia 14 de julho usando uma roupa que gerou duras críticas à querida atriz, que, desta vez, não foi poupada do ódio, questionando sua escolha de visual.

A atriz de 42 anos é reconhecida não apenas por seu talento diante das câmeras, mas também por sua capacidade de estar sempre bem-arrumada, então sua recente aparição levou internautas a se perguntarem se “Anne Hathaway está perdendo sua elegância”.

Museu de casas de moda como Versace, Valentino e até Carolina Herrera, sua mudança de estilo nos últimos meses está gerando polêmica. Vale lembrar sua última aparição no Met Gala, que gerou opiniões divididas. Enquanto alguns aplaudiram sua escolha de visual, outros apontaram que foi um “grande erro”.

Anne Hathaway Getty Images (Getty Images)

Anne Hathaway reaparece com visual “de colegial” e é duramente criticada

Cada aparição de Anne Hathaway é motivo de burburinho nas redes sociais, já que seu apurado senso de moda lhe rendeu inúmeros elogios como uma das atrizes mais bem-vestidas em diversos eventos e galas.

No entanto, desde que ela optou por um conjunto simples desenhado por Wes Gordon para Carolina Herrera no Met Gala, muitos apontaram que a atriz não está optando pelas peças ousadas que sempre a fazem parecer uma “deusa”.

Desta vez, uma fotografia recente divulgada pelo Grosby Group revelou uma atualização sobre a estrela do desfile “O Diabo Veste Prada”, onde ela foi flagrada usando um look jovial, estilo “colegial”, que foi duramente criticado por seus fãs, que a acusaram de negligenciar o ar sofisticado e elegante que a caracterizou ao longo do tempo.

Este é o look de Anne Hathaway que atraiu críticas

Tudo parece indicar que as regras de Carolina Herrera continuam sendo respeitadas ao longo do tempo, já que a atriz venezuelana condenou o uso de certas peças de roupa após os 40 e até mesmo os 30 anos.

Entre elas, destacam-se as minissaias, a mesma peça com a qual Anne Hathaway reapareceu, gerando um grande debate nas redes sociais sobre o que deve ou não ser usado para parecer elegante.

As imagens divulgadas pelo Grosby Group mostram a atriz vestindo uma minissaia cinza plissada, combinada com uma camiseta cropped branca de algodão, sem outros detalhes. Ela também combinou o look com sapatos pretos Mary Jane, um penteado casual e óculos de sol, aparentemente cobrindo o rosto sem maquiagem.

Essa escolha não agradou aos internautas, que a acusaram de negligenciar sua imagem ao optar por peças que não usaria no passado, apontando que ela “perdeu a elegância”.

Nas redes sociais, a atriz não foi poupada, com usuários atacando-a, dizendo: “Por que ela continua se vestindo como uma menina?”, “Elegância? Quem? Onde? Quando? Quem?”, “Nem parece ela, Hathaway, ela está toda maquiada, sem sobrancelhas”, “Muito jovem”, “Ela nem parece mais ela”.