Gêmeos de Ricky Martin reaparecem e dizem que são ‘sua cara’

Os filhos do cantor surpreenderam com sua aparência

Além de ser um ícone global da música latina, Ricky Martin provou inúmeras vezes que seu papel mais importante e cativante é o de pai. Longe dos holofotes, o cantor porto-riquenho passou anos construindo uma família baseada em amor, liberdade e autenticidade. Um defensor ferrenho da criação respeitosa e livre de rótulos, Ricky permitiu que seus filhos crescessem explorando suas identidades e paixões em seu próprio ritmo.

Hoje, aqueles pequenos que conhecemos nos braços do artista estão prestes a completar 17 anos, se tornando jovens confiantes e carismáticos e, sim, incrivelmente parecidos com seu famoso pai.

Ricky Martin e seus gêmeos quando bebês Foto: Getty Images

Neste verão, os gêmeos Valentino e Matteo reapareceram nas redes sociais e roubaram a cena (e muitos corações) com uma série de fotos que os mostram curtindo o sol, o mar e a boa companhia... bem ao estilo Ricky Martin.

A bordo de um iate e entre amigos: é assim que os filhos de Ricky passam o verão

Enquanto seus irmãos mais novos, Lucía e Renn, viajavam pela Europa com o pai, Jwan Yosef, os gêmeos decidiram aproveitar o verão em alto mar. Foi Valentino — agora conhecido como “Tino” — quem compartilhou várias imagens no Instagram em que aparece com Matteo e sua amiga Yelena Morera, filha do cantor de reggaeton Wisin, curtindo um passeio de iate, com águas cristalinas ao fundo e o clássico clima de “férias perfeitas”.

Ricky Martin Ricky Martin disfruta o verão com seus filhos (Instagram)

Usando óculos escuros e trajes de banho, os gêmeos deixaram claro que herdaram não apenas o carisma de Ricky Martin, mas também seu visual inconfundível: um sorriso encantador, um olhar profundo e uma atmosfera descontraída que cativa à primeira vista.

Os fãs logo notaram a incrível semelhança: “Como duas ervilhas em uma vagem com Ricky aos noventa anos!” “Tino é seu clone. Como Ricky deve estar orgulhoso.” “Ricky Martin se clonou duas vezes”, dizia o texto.

Como eles vão comemorar seu 17º aniversário?

Com o aniversário se aproximando — os gêmeos completam 17 anos em agosto — muitos se perguntam como eles vão comemorar. Embora não haja detalhes confirmados, Valentino já expressou seu desejo de retornar ao Japão, país que visitou no ano passado e onde compartilhou momentos inesquecíveis com Ricky.

Os gêmeos, que Ricky Martin apresentou ao mundo em 2008, não são mais crianças. Hoje, são adolescentes que aproveitam a vida discretamente, mas também com confiança e orgulho. E se uma coisa fica clara a cada aparição, é que o artista não foi apenas uma figura lendária da música, mas também um pai exemplar que soube guiar seus filhos por um caminho de autenticidade e amor-próprio.

Ricky Martin e seus filhos (Instagram Ricky Martin)

Um pai presente e uma família unida, mesmo após o divórcio

Embora Ricky Martin e Jwan Yosef tenham anunciado a separação em 2023, a família que construíram permanece forte.

Ambos deixaram claro que continuam criando Lucía e Renn juntos e mantêm um relacionamento próximo com Valentino e Matteo. Aliás, Yosef comentou com emojis de coração nas fotos do iate, deixando claro que seu carinho pelos gêmeos permanece intacto.

Há algumas semanas, Ricky viajou para a Suécia para se reunir com seus filhos mais novos e trazê-los de volta para casa, um momento que ele também compartilhou em suas redes sociais com a hashtag #Estocolmo. E pouco antes, eles celebraram o Dia dos Pais juntos em Los Angeles, demonstrando que a família continua comemorando junta, além das estruturas tradicionais.