Cativante minissérie em 6 partes acaba de estrear e está quebrando recordes na Netflix: é viciante

Um dos lançamentos mais aguardados do mês chegou à Netflix e está conquistando o mundo com seus usuários: acabou de chegar e já está no topo do top 10 das séries mais assistidas do serviço de streaming.

É uma minissérie em seis partes que vai te cativar desde o primeiro minuto e pode ser assistida em apenas um dia.

Do que se trata ‘Indomável’?

‘Indomável“ é uma produção cheia de mistério e intriga, com um elenco repleto de estrelas.

Indomável

“Este thriller de mistério centra-se em Kyle Turner, um agente especial do Serviço Nacional de Parques cujo trabalho é fazer cumprir a lei humana na vasta região selvagem. Ao investigar uma morte violenta, Turner começa a desvendar os segredos mais obscuros do parque... e o seu próprio passado.”

É assim que a plataforma descreve esta produção, que promete ser a próxima sensação da Netflix e é ideal para maratonar até ao fim.

Elenco repleto de estrelas: Eric Bana e outras figuras notáveis

O elenco inclui:

Eric Bana

Sam Neill

Rosemarie Dewitt

Lily Santiago

Wilson Bethel

William Smillie

O que os críticos estão a dizer sobre ‘Indomável’

A minissérie, por sua vez, recebeu críticas positivas. Aramide Tinubu, da Variety, declarou:

“Profundamente complexa e envolvente, é uma história de detetive brilhante enraizada em alguns dos nossos piores impulsos humanos.”

Por sua vez, Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, declarou:

“É um híbrido de suspense, crime e mistério, com um elenco sólido e personagens bem escritos. Em outras palavras, sim, eu maratonei e recomendo que você faça o mesmo.”

Então, se você gosta de suspense, séries curtas e quer assistir ao mais novo sucesso da Netflix, ‘Indomável’ é uma ótima opção para curtir em casa.