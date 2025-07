A chocante minissérie da Netflix em três partes baseada em fatos reais que vai abalar você

Um dos gêneros favoritos da Netflix, e que está se tornando cada vez mais popular, são as séries documentais. São produções baseadas em fatos reais que contam a história de um acontecimento específico, revelando novas informações e prendendo a atenção até o final.

ANÚNCIO

E uma das novidades do serviço de streaming é esta minissérie de apenas três episódios que está causando impacto mundial.

Do que se trata “O Desaparecimento de Amy Bradley”?

Trata-se de “O Desaparecimento de Amy Bradley”, uma produção que chegou recentemente à plataforma e já está no top 10 das séries mais assistidas.

O desaparecimento de Amy Bradley (Netflix)

Em 23 de março de 1998, Amy Bradley, de 23 anos, desapareceu sem deixar rastros do navio de cruzeiro em que viajava com a família. Apesar das buscas exaustivas a bordo, a jovem não foi encontrada, e o navio já atracou no próximo porto: Curaçao. Com 2.400 passageiros desembarcando na ilha, surge a possibilidade de Amy ter se perdido na multidão.

“Horas depois, cresce o medo de que ela possa ter caído no mar antes de chegar ao porto... mas seu corpo nunca é encontrado. Logo, a busca se amplia, e o FBI e as autoridades locais iniciam uma investigação na qual todos são suspeitos.”

“‘O Desaparecimento de Amy Bradley’ é uma série documental em três partes que se aprofunda neste caso encerrado há décadas e na busca por Amy, que continua apesar dos anos. Durante esse tempo, várias pessoas afirmam ter visto Amy em diferentes partes do mundo. Seria ela? Foi um acidente trágico ou um crime? Tudo é possível.” Mas sua família só se importa em encontrá-la viva.”

É assim que a plataforma descreve esta produção escrita e dirigida por Ari Mark e Philip Lott, com cada episódio durando aproximadamente 60 minutos, então você pode assisti-la em apenas um dia.

ANÚNCIO

Críticas e Recepção da Minissérie

A minissérie também foi aclamada pela crítica. Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, observou que:

“É cheio de mistério e teorias sobre o que poderia ter acontecido. Perfeito para quem gosta de crimes reais bem-feitos.”

LEIA TAMBÉM:

Revelado! Primeiros membros confirmados do elenco da série live-action de ‘The Legend of Zelda’

Fã pede para JLo falar espanhol em show na Espanha e sua reação é considerada “arrogante”

Gêmeos de Ricky Martin reaparecem e dizem que são ‘sua cara’

Por sua vez, Greg Wheeler, do The Review Geek, observou:

“O alcance da Netflix pode finalmente ajudar a despertar algo. E é a esse vislumbre de esperança que esta série perturbadora e chocante se apega.”

Então, se você é fã de séries documentais e produções baseadas em fatos reais, “O Desaparecimento de Amy Bradley” é uma excelente alternativa para assistir na Netflix.