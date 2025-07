Reese Witherspoon mostra “corpo de verdade” de maiô, é aplaudida e também criticada por isso

Reese Witherspoon e Oliver Haarmann incendiaram as redes sociais depois que um paparazzi os registrou em um momento apaixonado durante suas férias em Saint-Tropez, onde beijos e abraços apaixonados foram abundantes.

ANÚNCIO

Isso aconteceu alguns anos depois que a atriz de “Legalmente Loira” anunciou seu divórcio de Jim Toth após 12 anos de casamento, afirmando que a separação seria respeitosa, buscando uma criação respeitosa para seu filho de 12 anos, Tennessee.

Embora a atriz e o marido tenham revelado que o motivo da separação foram “diferenças irreconciliáveis”, eles afirmaram que o relacionamento deu “terrivelmente errado” depois que ele teve uma “crise de meia-idade” que mudou sua “atitude” e “toda a sua perspectiva de vida”.

Reese Witherspoon Reese Witherspoon / Instagram

Após enfrentar o divórcio, Reese Witherspoon estaria dando uma nova chance ao amor com o empresário milionário Oliver Haarmann, um renomado financista alemão de 57 anos conhecido por ser sócio-fundador da Searchlight Capital Partners.

Reese Witherspoon está se divertindo com seu novo namorado

Reese Witherspoon está vivenciando o amor ao máximo com o financista Oliver Haarmann, com quem vive um romance apaixonado que foi capturado em todo o seu esplendor quando os dois foram vistos de férias nas praias de Saint-Tropez, onde beijos, abraços e carícias foram flagrados pelos paparazzi.

As fotos foram imediatamente divulgadas pela mídia, onde elas podem ser vistas curtindo um passeio de iate e dando um mergulho na praia, vestindo trajes de banho, em um momento natural e relaxante para ambos.

Desta forma, o casal confirmou a união e não só isso, como também mostrou que o romance vai de vento em popa com suas fotos “ardentes” que já fizeram a internet bombar, durante este “escapadinha” de fim de semana.

ANÚNCIO

Reese Witherspoon cruelmente atacada por sua aparência com um maiô branco

Além das fotos sensuais divulgadas pelo Backgrid, um detalhe que chamou a atenção dos haters foi a figura da mulher considerada um ícone dos anos 2000, usando um maiô branco que revelava seu corpo natural.

Muitos aplaudiram a atitude de Reese Witherspoon por exibir seu “corpo real”, mas os comentários cruéis da sociedade se tornaram visíveis, rejeitando sua “celulite”, atacando-a assim como Jennifer Love Hewitt, que foi criticada por seu peso durante uma recente aparição em um evento.

No entanto, os críticos mais exigentes não gostaram do fato de a atriz exibir sua figura abertamente, já que muitos a atacaram por exibir suas celulites, enquanto outros atacaram seu namorado por parecer vários anos mais velho do que ela.

LEIA TAMBÉM:

Absurdo! Famosa tenista foi morta pelo pai e motivo causa indignação

Quebra de protocolo? Detalhe colorido no visual da Princesa Charlotte está gerando debate

Este viciante thriller psicológico francês acaba de chegar à Netflix e chama atenção de todos

No entanto, alguns apontam que Witherspoon finalmente encontrou o parceiro que procurava, servindo como “guia e conselheira”:

“Em seus dois últimos casamentos, ela sempre foi a líder; agora, Oliver é. Ele a incentiva a ser mais, e ela adora que ele faça planos para eles, mesmo para pequenas coisas, como onde jantar.”