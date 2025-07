Jennifer Love Hewitt reaparece com transformação radical e choca redes sociais

Jennifer Love Hewitt foi uma das atrizes mais icônicas da década de 1990, graças ao seu papel como Julie James no filme “Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado”, papel que ela posteriormente reprisou na sequência.

Além desse papel, a atriz apareceu em vários filmes, como “O Estranho que Nós Amamos”, “O Terno” e “Mal Posso Esperar”.

No entanto, nos últimos anos, ela participou apenas da série 9-1-1 e não apareceu em filmes ou participou de tantos eventos, razão pela qual roubou toda a atenção no tapete vermelho para o remake de “Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado”.

Jennifer Love Hewitt retorna com uma transformação radical e ousada

A atriz de 46 anos surpreendeu a todos com uma mudança radical e ousada de visual, tornando-se o centro das atenções no evento.

De acordo com a Hello!, a cantora costuma usar o cabelo castanho, mas desta vez ela arrasou com um tom de vermelho que sua estilista, Nikki Lee, chamou de “Amante do Pôr do Sol”.

Para completar o look, Love Hewitt usou um vestido preto com decote quadrado e alças finas.

Quem está no novo elenco do filme?

Vale ressaltar que, além da atriz já mencionada, que reprisará seu papel como Julie James, o elenco do filme inclui nomes como Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Jonah Hauer-King e Sarah Pidgeon.

Soma-se a esses nomes o tão comentado retorno de Freddie Prinze Jr., que também reprisará seu papel do filme original.