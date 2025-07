Fã pede para JLo falar espanhol em show na Espanha e sua reação é considerada “arrogante”

Um vídeo de Jennifer Lopez viralizou nas redes sociais quando a reação da cantora a um grito de seus fãs gerou opiniões divididas durante um de seus shows em Málaga, em 11 de julho.

A “Diva do Bronx” acaba de iniciar sua turnê mundial “Up All Night”, e a Espanha é o país com o qual decidiu iniciar sua série de shows. Esses shows já estão causando polêmica devido a algumas das ações da cantora, desde uma suposta zombaria da dança flamenca até um problema com o idioma do país que visitou.

Envolvida em polêmicas desde o anúncio de seu divórcio de Ben Affleck até o fracasso de seu novo álbum, Jennifer Lopez parece estar passando por um momento difícil que, segundo relatos, explodiu com o grito de um de seus fãs espanhóis, gerando uma reação que causou opiniões divididas.

Foi assim que Jennifer Lopez reagiu quando um fã gritou para ela falar espanhol

JLo passou por um momento constrangedor durante seu show em 11 de julho no Marenostrum Fuengirola, em Málaga, onde recebeu críticas e vaias do público.

Aparentemente, a insatisfação dos fãs surgiu depois que a cantora, nascida no Bronx, se dirigiu ao público em inglês, o que acabou irritando mais de um participante, que comentou que ela fala espanhol fluentemente, apesar de ser de origem latina.

Nos vídeos que já circularam nas redes sociais, um fã grita para JLo falar espanhol: “Fale espanhol! Aqui se fala espanhol!”, disse o homem parado ao lado do palco onde a cantora se apresentava.

O pedido do homem foi ouvido pela cantora, que quase imediatamente se virou para ele, continuou seu discurso e, em seguida, olhou para ele, apenas sorrindo e terminando seu discurso em inglês, após vivenciar um momento constrangedor durante seu show. No entanto, esse gesto lhe rendeu duras críticas de internautas que esperavam vê-la falando em espanhol.

Jennifer Lopez recebeu críticas cruéis por esse gesto em seu show

Nas redes sociais, críticas foram direcionadas a Jennifer Lopez por continuar seu discurso em inglês sem se dirigir ao público em espanhol:

“Nós realmente não gostamos da Jennifer Lopez. Acontece que ela está em turnê na Espanha. Nos EUA, ela teve que cancelar porque ninguém veio vê-la. E outro dia, em Fuengirola (Málaga), ela se dirigiu ao público em inglês, quando conseguia fazê-lo perfeitamente em espanhol. É patético, isso é um eufemismo”, escreveu um usuário indignado na rede social de Elon Musk, “X”.

Este momento foi a cereja do bolo de uma série de “erros” que a “diva” já havia cometido. A irritação dos fãs teria sido causada pela apresentação tardia da cantora, somada a problemas de som e questões organizacionais que o público descreveu como “caos total”.