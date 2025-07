Quebra de protocolo? Detalhe colorido no visual da Princesa Charlotte está gerando debate

A Princesa Charlotte está seguindo os passos da avó? Lady Di foi uma figura revolucionária na família real, e tudo parece indicar que sua neta está seguindo o mesmo caminho. Em uma aparição recente, o visual da filha de Kate Middleton gerou debate nas redes sociais.

ANÚNCIO

Com apenas 10 anos, ela já é uma figura de destaque na família real em sua tenra idade, e é por isso que, aos poucos, vem chamando a atenção por seu comportamento e estilo de se vestir. Especialistas começam a analisar se seu estilo poderia dar continuidade ao legado de Diana, Princesa de Gales, ou manter a essência discreta e sofisticada de sua mãe, Kate Middleton.

Kate Middleton Família Real Britânica (Leon Neal/Pool Photo via AP) (Leon Neal/AP)

Foi durante uma aparição no último domingo, 13 de julho, para a final de Wimbledon, um dos eventos esportivos mais importantes do tênis, que algumas figuras proeminentes se reuniram em Londres para presenciar o evento, incluindo a esposa e a filha do Príncipe William, que se destacaram pela união e pelo estilo de se vestir.

O visual da Princesa Charlotte que está causando polêmica

Ser membro da realeza não é fácil, e entre regras rígidas de etiqueta e a forma como devem se comportar em sociedade, é quase impossível encontrar um visual que rompa com as regras estabelecidas, optando sempre pelo sóbrio, pelo discreto e pelo elegante.

Por isso, o visual da Princesa Charlotte arrancou aplausos até que um detalhe chamou a atenção de todos. Sua manicure rompeu completamente com o que se via no passado e deu a entender que, além de princesa, a caçula é uma criança que busca realçar sua identidade por meio de escolhas coloridas. Durante sua participação na final de Wimbledon, que também contou com a presença de Paul Mescal, Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Keira Knightley e Anna Wintour, a Princesa Charlotte se destacou com sua manicure rosa chiclete, que ela combinou com um vestido creme sutil com mangas azul-marinho com babados, suave e chique.

A regra que a Princesa Charlotte desafiou de sua bisavó Elizabeth II

No entanto, o que se destacou no visual da Princesa Charlotte foram suas unhas, que dividiram opiniões entre o público e jornalistas que acompanham de perto a família real britânica.

Enquanto alguns consideraram uma forma de quebrar o protocolo, outros apontaram que o gesto da Princesa Charlotte foi uma explosão de criatividade e autoexpressão, fiel à sua personalidade e antecipando o que o público poderia esperar dela em termos de moda no futuro.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Atriz de K-drama Kang Seo Ha morre aos 31 anos; qual foi a causa da morte?

O filme emocionante que chegou na Netflix e está conquistando a todos: é um dos mais vistos

O aclamado filme vencedor do Oscar, favorito de muitos, está deixando a Netflix

No entanto, a menina quebrou essa regra, assim como Lady Di fez uma vez, usando esmalte vermelho vibrante, um feito replicado por Kate Middleton e Meghan Markle com uma cor escura durante sua aparição no British Fashion Awards.