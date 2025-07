Este viciante thriller psicológico francês acaba de chegar à Netflix e chama atenção de todos

As séries de suspense francesas encontraram seu espaço na Netflix, e ‘Sol Negro’ (Qui sème le vent, no original) é a mais nova prova do sucesso que uma história intensa, bem interpretada e visualmente deslumbrante pode ter. Esta minissérie já está entre as mais assistidas da plataforma, e por um bom motivo: em apenas seis episódios, oferece uma montanha-russa de emoções em meio aos campos de lavanda da Provença.

A série mistura mistério clássico com drama psicológico e reviravoltas inesperadas que prendem a atenção dos espectadores até o último minuto. E tudo começa com uma jovem mãe, um crime não resolvido e um segredo obscuro de família.

Do que se trata ‘Sol Negro’?

A história gira em torno de Alba (interpretada pela talentosa Ava Baya), uma jovem mãe que foge de um passado turbulento em busca de uma segunda chance. Ela encontra trabalho em uma fazenda de flores no sul da França, mas sua aparente paz é abalada quando o proprietário (com quem mantém um relacionamento familiar) é encontrado morto. Alba se torna a principal suspeita do assassinato e, à medida que a investigação avança, ela se vê enredada em uma teia de segredos familiares, traições e um testamento que a coloca no centro de uma herança multimilionária e de muitas rixas.

Apesar do cenário idílico, a tensão é constante. Dúvidas sobre a inocência de Alba, somadas à hostilidade de uma família que fará de tudo para proteger seus privilégios, transformam esta série em um verdadeiro thriller psicológico com toques de tragédia.

Um elenco de alto nível e uma produção impecável

Além de Baya, a série conta com Isabelle Adjani, duas vezes indicada ao Oscar e uma lenda do cinema francês, que traz carisma, humor ácido e força dramática a cada uma de suas participações. O elenco é completado por Guillaume Gouix (O Retorno), Louise Coldefy (Negócios de Família), Thibault de Montalembert (Chame Meu Agente!) e Claire Romain, entre outros.

Dirigida por Marie Jardillier e Édouard Salier e escrita por Nils-Antoine Sambuc, a série não só oferece suspense e drama, como também cria uma atmosfera visual única: a beleza natural da Provença contrasta com as sombras do passado, refletindo perfeitamente o título internacional Sob um Sol Escuro.

Vale a pena assistir?

A resposta curta: sim. ‘Sol Negro’ é ideal se você gosta de histórias de mistério que exploram as complexidades humanas, segredos de família e os limites entre moralidade e decoro. Além disso, seu formato curto permite que você o devore em um fim de semana sem perder o ritmo.

Embora alguns críticos tenham notado que o ritmo pode parecer apressado às vezes, a maioria dos espectadores concorda que a atuação de Adjani, a reviravolta na trama sobre herança e o cenário fazem desta uma das produções mais envolventes do verão.

Então, se você procura uma série curta e viciante, com um protagonista forte e uma história repleta de emoções e reviravoltas inesperadas, Sob o Sol Escuro merece um lugar na sua lista. Só preste atenção, pois cada detalhe alimenta o mistério.