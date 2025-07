Absurdo! Famosa tenista foi morta pelo pai e motivo causa indignação

O mundo dos esportes continua de luto, e a perda de Diogo Jota e seu irmão, André Silva, ainda não parou. Uma nova notícia chocou mais de uma pessoa após a morte de Radhika Yadav, de 25 anos, cuja vida foi tirada pelo próprio pai.

O incidente ocorreu na última quinta-feira, 10 de julho, quando Radhika Yadav foi agredida pelo pai, Deepak Yadav, de 49 anos, enquanto eles estavam na cozinha de sua casa. Este evento chocou o mundo dos esportes e do tênis, já que ela era conhecida por fazer parte do circuito de simples e duplas da Federação Internacional de Tênis e uma figura de destaque em sua área, abrindo uma academia de treinamento infantil que a posicionou como uma mulher de sucesso em uma idade jovem.

O que houve com a tenista Radhika Yadav?

Radhika Yadav foi assassinada em 10 de julho dentro de sua casa pelo próprio pai, que atirou nela pelo menos cinco vezes nas costas após uma briga na qual o homem exigiu que ela fechasse sua academia de tênis. Quando sua filha se recusou, Deepak Yadav tirou a vida da filha.

Relatos indicam que três dos cinco tiros atingiram Radhika Yadav nas costas, deixando-a caída no chão da cozinha e deixando um rastro de sangue.

A mãe de Radhika, Manju Yadav, estava no térreo de sua casa quando ouviu um estrondo, que ela confundiu com a explosão de uma panela de pressão. A mesma teoria que Kuldeep Yadav, tio da tenista, revelou ter ouvido uma “forte explosão” por volta das 10h30.

Pai de Radhika Yadav confessa ter assassinado a filha

Segundo informações do The Times of India, Deepak Yadav matou a filha por ciúmes, pois não suportava que a tenista tivesse mais sucesso e ganhasse mais dinheiro do que ele.

A reportagem, publicada pela ESPN, especificou o motivo pelo qual o homem atacou a filha. Ele confessou que “estava com raiva da filha por ela continuar administrando uma academia de tênis na cidade, apesar de suas repetidas objeções”. O inspetor Vinod Kuma, da delegacia, disse ao The Indian Express: “Ele estava chateado há algum tempo porque os vizinhos o provocavam sobre a renda da filha”, e acrescentou: “Ele estava preocupado com os comentários”.