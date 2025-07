O filme emocionante que chegou na Netflix e está conquistando a todos: é um dos mais vistos

Não apenas filmes de grandes estúdios ou com estrelas famosas estão chegando à Netflix, mas também filmes menores, independentes ou de gêneros mais específicos estão aparecendo no catálogo do serviço de streaming, que também cativam os espectadores.

É exatamente isso que está acontecendo com esta comédia romântica, que já está no top 10 dos mais assistidos.

Uma comédia romântica cristã entre as mais assistidas

Este é ‘Match Divino’, um curta-metragem lançado originalmente em 2014 e que está cativando muitos na plataforma.

Match divino (Rocky Mountain Pictures)

“Uma profissional um tanto superficial quer encontrar o amor. Ela conhece um homem em um site de namoro cristão que desafia seus valores.”

É assim que o serviço de streaming descreve esta produção de 103 minutos escrita e dirigida por Corbin Bernsen.

Este filme se enquadra no gênero cinematográfico cristão, que fez sucesso nos Estados Unidos e transcendeu para outros mercados, sendo atualmente um dos mais assistidos em vários países da América Latina.

Elenco de rostos conhecidos

O elenco inclui nomes como:

Lacey Chabert

Jonathan Patrick Moore

Saidah Arrika Ekulona

Jill Saunders

Stephen Tobolowsky

Morgan Fairchild

Corbin Bernsen

Vale a pena assistir?

Então, se você gosta de comédias românticas e busca uma produção mais espiritual, ‘Match Divino’ é uma alternativa que vale a pena dentro do catálogo da Netflix.