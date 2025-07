Possível retorno do elenco original de Piratas do Caribe: Johnny Depp, Bloom e Knightley

Johnny Depp pode retornar em um dos papéis mais icônicos de sua carreira: Jack Sparrow. De acordo com uma reportagem do The DisInsider, a Disney está preparando um reboot da franquia ‘Piratas do Caribe’ com o retorno do elenco original, incluindo Orlando Bloom (Will Turner) e Keira Knightley (Elizabeth Swann).

ANÚNCIO

Embora ainda não haja confirmação oficial do estúdio, a mídia especializada e postagens virais nas redes sociais alimentaram as expectativas dos fãs. O anúncio formal deve ser feito durante a D23 Expo, o evento mais importante da Disney, que será realizado de 29 a 31 de agosto de 2025.

Uma reviravolta inesperada: Disney recuaria

Durante anos, a Disney tentou se distanciar de Johnny Depp após sua disputa judicial com Amber Heard. Houve até conversas sobre possíveis reboots sem o ator, como a versão estrelada por Margot Robbie, que foi descartada em 2023.

No entanto, a pressão dos fãs e a popularidade decrescente da franquia sem Depp teriam motivado uma mudança de rumo. De acordo com o The DisInsider, o estúdio estaria optando por uma fórmula híbrida: um reboot com novos personagens, mas sem abandonar completamente os clássicos.

O que se sabe sobre ‘Piratas do Caribe 6′?

Relatórios indicam que o novo filme será dirigido por Joachim Rønning (codiretor de ‘Piratas do Caribe: A Morte Não Conta’) e escrito por Jeff Nathanson. O objetivo é reintroduzir o público a um mundo familiar, mas com uma abordagem atualizada que permita a expansão da saga.

LEIA TAMBÉM:

É oficial: ‘Solo Leveling’ terá um filme live-action e será produzido pela Netflix

ANÚNCIO

“De partir o coração”: filhos de Diogo Jota reaparecem após sua morte e imagem emociona

Henry Cavill e David Corenswet impressionam como Superman, mas os fãs ressaltam as diferenças

Embora não tenha sido revelado se Johnny Depp terá um papel principal ou apenas limitado, sua mera presença representa uma mudança significativa para a Disney, que por anos manteve sua posição de não trabalhar com ele novamente.